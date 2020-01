EEUU alerta que las iguanas se caerán de los árboles por el frío en Miami

Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos alertaron este martes que las iguanas del sur de Florida se caerán congeladas de los árboles debido a temperaturas bajo cero que imperarán en las próximas horas, pero que "no están muertas".



"Caída de iguanas esta noche", previene un aviso del Servicio Nacional del Clima (NWS), en su capítulo de Miami, sobre estos reptiles que pueden llegar a medir hasta dos metros (6,5 pies) de longitud.



"Esto no es algo que generalmente pronosticamos, pero no se sorprenda si ve que las iguanas caen de los árboles esta noche a medida que los mínimos caen a los - 1 a - 4 grados centígrados", detalla.



"Las iguanas son de sangre fría. Ellas se ralentizan o vuelven inmóviles cuando las temperaturas bajan hasta los 40", subrayó en su cuenta de Twitter.



"Ellas pueden caer de los árboles, pero no están muertas", precisó, al detallar que las temperaturas en las ciudades sureñas de Miami, Fort Lauderdade y Palm Beach bajarán hasta los -1 grados Celsius.



Estas iguanas, que se caracterizan por su color verde brillante, sus cortas patas y unas garras muy afiladas, tienen de esta forma un mecanismo de protección hasta que la temperatura se empiezan a calentar.



La advertencia ocurre cuando el sur de Florida enfrentará temperaturas inusuales, especialmente la noche del martes y el miércoles, y cuando el Congreso de Florida empezó a analizar este martes una medida que prohíbe estos reptiles como mascotas.



Las iguanas verdes (Iguana iguana), naturales de América Central y Suramérica, se han convertido en una plaga en el sur de Florida.



En 2019 fue tal su proliferación, que la Comisión de Conservación de Fauna y Flora de Florida (FWC) alentó a los ciudadanos "a matar iguanas verdes en su propiedades siempre que sea posible", pero a hacerlo de manera rápida y con el menor "sufrimiento".



La decisión de FWC fue criticada por la Fundación por los Derechos de los Animales de Florida y otros grupos parecidos, que la tildaron de "irresponsable".



Sin embargo, los defensores del exterminio de las iguanas verdes que han invadido el sur de Florida alegan que esta especie animal foránea está afectando el ecosistema del estado, especialmente los jardines y campos de cultivo, y además puede transmitir enfermedades.



El proyecto de ley en Florida busca agregar a estas iguanas a la lista de especies que no se pueden mantener como mascotas o vender en tiendas de mascotas.