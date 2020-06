EEUU amplía restricciones a la emisión de visas

Los casos de Covid-19 en Cruz Azul no van a mermar al equipo rumbo al Apertura 2020.

A pesar de que el club no ha revelado los nombres de los contagiados, este par de jugadores –Jonathan Rodríguez y Rafael Baca– han podido mantenerse en forma, mientras el resto de sus compañeros trabajan la pretemporada dentro de La Noria.

"Las contraindicaciones para los sujetos asintomáticos no son para hacer ejercicio, sino juntarse con personas. Los que están en confinamiento en su casa, trabajan por videoconferencia, como lo estuvimos haciendo durante tres meses, con ejercicios especiales", explicó Odín Vite, cabeza de los servicios médicos de La Máquina.

"Ellos [los contagiados] están haciendo sesiones de spinning y trabajo cardiovascular, además de un trabajo de fuerza. Hemos cuidado mucho esa parte de la prevención de lesiones y de entender que, después de 13 semanas de estar en sus casas, no es lo mismo regresar a la actividad", añadió el doctor cementero en videoconferencia.

Sobre las razones por las cuales no se revelaron los nombres de estos futbolistas –la agencia que representa al "Cabecita" lo hizo público el domingo por la noche– "no fue para ocultar información.

"Fue una medida de confidencialidad, por cuestiones éticas del club. El que lo decidió fui yo, con el respaldo de la directiva y por Jaime Ordiales. No tenemos ninguna necesidad de revelarlo. Si la persona que sale positivo después va y dice ´¿Saben qué? Fui yo´, bueno, está bien, no pasa nada", explicó Vite.

El Cruz Azul todavía está pendiente de algunas pruebas dentro de las fuerzas básicas.