EEUU asegura que coordina respuesta a Moscú con aliados y "no habrá sorpresas"

Washington, EEUU (EFE).- El Departamento de Estado de EE.UU. afirmó este martes que "no habrá sorpresas" en la respuesta a las garantías de seguridad exigidas por Moscú, que será enviada esta semana y está siendo coordinada con la OTAN, Kiev y los socios europeos.



Así lo señaló en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado , Ned Price, quien habló del contenido de la misiva que Washington enviará a Moscú esta semana, en medio de la tensión ante una posible invasión rusa de Ucrania.

El funcionario remarcó que Washington ha "consultado de manera extensa" con sus aliados y socios la respuesta a Rusia.

"No solo les hemos informado de lo que habrá en esa respuesta, sino que hemos pedido explícitamente sus comentarios e incorporado esos comentarios -remarcó-. Así que no habrá sorpresas para la OTAN. No habrá sorpresas para los socios europeos. No habrá sorpresas para Ucrania".

En los últimos días, y pese a la retórica de unidad, Washington y los socios europeos parecen afrontar la situación en la frontera ucraniana con diversos niveles de urgencia.

Preguntado acerca de los tiempos previstos para el envío de la misiva, el portavoz del Departamento de Estado se limitó a apuntar que la carta "aún no ha sido transmitida".

Tras la reunión del pasado viernes en Ginebra entre el secretario de Estado, Antony Blinken, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, Moscú espera que EE.UU responda por escrito a su exigencia de garantías de seguridad, que incluyen, entre otros, poner freno a una mayor expansión de la OTAN, así como el cese de toda cooperación militar con la antiguas repúblicas soviéticas.

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que "no tiene intención" de desplegar fuerzas estadounidenses o de la OTAN en Ucrania, pero avisó de "serias consecuencias económicas" para Rusia si lleva a cabo una incursión en territorio ucraniano.

EE.UU. y sus aliados, incluida la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, han insistido en la vía diplomática, aunque el lunes el Pentágono puso en "alerta elevada" a 8,500 soldados ante un posible despliegue en el este de Europa por la escalada de la tensión con Rusia sobre Ucrania.

Según ha explicado el Pentágono, la idea es que el grueso de las tropas estadounidenses se despliegue en países del este de Europa dentro de la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF, por sus siglas en inglés), por lo que se activarían únicamente si la alianza atlántica lo solicita.

La tensión se ha disparado en las últimas semanas ante una posible invasión o incursión rusa en Ucrania, después de que Moscú movilizara a unos 100,000 soldados en la frontera ucraniana.