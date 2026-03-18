EEUU exigirá fianzas de hasta 15 mil dólares para solicitantes de visa

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Estado agregó el miércoles a 12 países a una lista de naciones cuyos ciudadanos deben depositar fianzas de hasta 15.000 dólares para solicitar visas de Estados Unidos.

Detalles confirmados

Los titulares de pasaportes de Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez deberán pagar la fianza a partir del 2 de abril, la cual se reembolsa si se les niega la visa o con algunas condiciones en caso de obtenerla, de acuerdo con un aviso publicado en el sitio web del Departamento de Estado.

Habrá 50 países cuyos ciudadanos estarán sujetos al requisito después del 2 de abril, el cual fue implementado por el gobierno del presidente Donald Trump el año pasado mientras endurecía las medidas contra quienes se quedan en el país tras el vencimiento de sus visas y, de forma más amplia, avanzaba para frenar la migración ilegal.

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Acciones de la autoridad

Según el programa, los solicitantes de visa de los países designados —muchos de ellos en África—, que registran altas tasas de permanencia tras el vencimiento de la visa, deben depositar fianzas de 5.000, 10.000 o 15.000 dólares, según sus circunstancias y a discreción del funcionario consular que tramita la solicitud.

"El programa de fianzas para visas ya ha demostrado ser eficaz para reducir drásticamente el número de personas que reciben visas y se quedan más allá de su vigencia, permaneciendo ilegalmente en Estados Unidos", señaló el departamento y añadió que casi el 97% de las casi 1.000 personas que depositaron la fianza no se quedaron tras el vencimiento de su visa.

La lista completa de países, según el sitio web del Departamento de Estado:

Argelia (21 de enero de 2026)

Angola (21 de enero de 2026)

Antigua y Barbuda (21 de enero de 2026)

Bangladesh (21 de enero de 2026)

Benín (21 de enero de 2026)

Bután (1 de enero de 2026)

Botsuana (1 de enero de 2026)

Burundi (21 de enero de 2026)

Cabo Verde (21 de enero de 2026)

Camboya (2 de abril de 2026)

República Centroafricana (1 de enero de 2026)

Costa de Marfil (21 de enero de 2026)

Cuba (21 de enero de 2026)

Yibuti (21 de enero de 2026)

Dominica (21 de enero de 2026)

Etiopía (2 de abril de 2026)

Fiyi (21 de enero de 2026)

Gabón (21 de enero de 2026)

Gambia (11 de octubre de 2025)

Georgia (2 de abril de 2026)

Granada (2 de abril de 2026)

Guinea (1 de enero de 2026)

Guinea-Bisáu (1 de enero de 2026)

República Kirguisa (21 de enero de 2026)

Lesoto (2 de abril de 2026)

Malaui (20 de agosto de 2025)

Mauritania (23 de octubre de 2025)

Mauricio (2 de abril de 2026)

Mongolia (2 de abril de 2026)

Mozambique (2 de abril de 2026)

Namibia (1 de enero de 2026)

Nepal (21 de enero de 2026)

Nicaragua (2 de abril de 2026)

Nigeria (21 de enero de 2026)

Papúa Nueva Guinea (2 de abril de 2026)

Santo Tomé y Príncipe (23 de octubre de 2025)

Senegal (21 de enero de 2026)

Seychelles (2 de abril de 2026)

Tayikistán (21 de enero de 2026)

Tanzania (23 de octubre de 2025)

Togo (21 de enero de 2026)

Tonga (21 de enero de 2026)

Túnez (2 de abril de 2026)

Turkmenistán (1 de enero de 2026)

Tuvalu (21 de enero de 2026)

Uganda (21 de enero de 2026)

Vanuatu (21 de enero de 2026)

Venezuela (21 de enero de 2026)

Zambia (20 de agosto de 2025)

Zimbabue (21 de enero de 2026)