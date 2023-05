EEUU niega estar detrás del supuesto ataque ucraniano al Kremlin

Washington, EEUU (EFE).- Estados Unidos negó este jueves estar detrás del supuesto ataque ucraniano al Kremlin y aseguró también que ni anima ni da apoyo a Ucrania en actividades militares fuera de sus fronteras.



"Nosotros no tenemos nada que ver con eso, Peskov miente", dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en declaraciones a la cadena MSNBC, en alusión a la acusación directa contra EE.UU. lanzada por el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov.

Kirby señaló que todavía "no se sabe lo que pasó" y Estados Unidos no va a hacer ninguna valoración sobre dicho ataque, pero insistió en que Washington no ha tenido nada que ver con lo ocurrido.

Sobre el hecho de que Ucrania decida atacar a Rusia en su territorio, Kirby recalcó que Estados Unidos "no dicta" la forma en que Ucrania se defiende.

"Nosotros no dictamos los términos en los que ellos (los ucranianos) se defienden o las operaciones que dirigen. Sin embargo, hemos sido claros, nosotros no animamos ni posibilitamos que Ucrania ataque fuera de sus fronteras", dijo Kirby.

Insistió en que no hubo "ninguna participación de Estados Unidos en lo que quiera que fuera esto". "No hacemos eso, Peskiv está mintiendo, simple y llanamente", añadió.

Kirby respondió así a las acusaciones de Peskov, quien este mismo jueves dijo que Washington está detrás del ataque ucraniano al Kremlin y de otros atentados en territorio ruso.

"Sabemos que las decisiones sobre los atentados no se toman en Kiev, sino en Washington", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Estados Unidos "decide los objetivos y los medios, y Kiev ejecuta", sostuvo.

El portavoz ruso recalcó que está en marcha una "investigación exhaustiva" del ataque con drones contra el Kremlin y que la respuesta rusa será "equilibrada y correspondiente a los intereses" del país.