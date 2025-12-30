Ejército de China intimida a Taiwán

Hong Kong.- El ejército chino envió el lunes fuerzas aéreas, navales y de cohetes para realizar ejercicios militares conjuntos alrededor de Taiwán, un movimiento que Beijing calificó como una "severa advertencia" contra fuerzas separatistas y de "interferencia externa". Taiwán indicó que estaba poniendo a sus fuerzas en alerta y dijo que el gobierno chino es "el mayor destructor de la paz".

Más tarde ese día, la autoridad de aviación de Taiwán dijo que más de 100.000 viajeros internacionales se verían afectados por cancelaciones o desvíos de vuelos debido a los ejercicios.

Los ejercicios, que se llevarán a cabo durante dos días, se anunciaron después de que Beijing expresara su molestia por las ventas de armas de Washington al territorio y por una declaración de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, de que su ejército podría involucrarse si China tomara medidas contra Taiwán, la isla autónoma que el gobierno chino dice que debe estar bajo su dominio. Sin embargo, el ejército chino no mencionó a Estados Unidos ni a Japón en su declaración del lunes por la mañana.

El Ministerio de Defensa de Taiwán señaló en una publicación en la red social X que se estaban realizando a cabo ejercicios de respuesta rápida, con fuerzas en alerta máxima para defender la isla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Los ejercicios militares selectivos del Partido Comunista chino confirman aún más su naturaleza de agresor y el mayor destructor de la paz", expresó.

El coronel mayor Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China, dijo que los ejercicios se llevarían a cabo en el estrecho de Taiwán y en otras áreas de la isla.

"Es una severa advertencia contra las fuerzas separatistas de ´independencia de Taiwán´ y las fuerzas de interferencia externa, y es una acción legítima y necesaria para salvar la soberanía y la unidad nacional de China", expresó Shi.

La semana pasada, Beijing impuso sanciones contra 20 empresas estadounidenses relacionadas con defensa y contra 10 ejecutivos, una semana después de que Washington anunciara ventas de armas a Taiwán por un valor superior a 10.000 millones de dólares. Si el Congreso de Estados Unidos lo aprueba, sería el mayor paquete de armas estadounidenses jamás enviado al territorio autónomo.