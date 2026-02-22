Ejército de Pakistán mata a decenas en ataques en frontera con Afganistán

ISLAMABAD (AP) — El ejército de Pakistán mató al menos a 70 milicianos la madrugada del domingo en ataques junto a la frontera con Afganistán, dirigidos contra lo que describió como escondites de milicianos paquistaníes a los que culpa de atentados recientes dentro del país, según dijo el viceministro del Interior. Kabul rechazó la afirmación.

Ejército de Pakistán realiza ataques a milicianos en frontera con Afganistán

Talal Chaudhry, viceministro del Interior de Pakistán, no ofreció pruebas de su afirmación en una entrevista con Geo News de que al menos 70 milicianos murieron en los ataques. Más tarde, medios estatales paquistaníes reportaron que las muertes de milicianos aumentaron a 80.

El Ministerio de Defensa afgano señaló en un comunicado que "varias zonas civiles" en las provincias de Nangarhar y Paktika, en el este de Afganistán, fueron impactadas, incluida una institución religiosa y varias viviendas. El comunicado calificó los ataques como una violación del espacio aéreo y la soberanía de Afganistán.

En Kabul, el portavoz del gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, dijo en X que los ataques "mataron e hirieron a decenas de personas, incluidas mujeres y niños". Agregó que la afirmación de Pakistán de haber matado a 70 milicianos era "inexacta".

Mawlawi Fazl Rahman Fayyaz, director provincial de la Media Luna Roja Afgana en la provincia de Nangarhar, informó que 18 personas murieron y varias otras resultaron heridas.

Reacción afgana y consecuencias civiles tras ataques paquistaníes

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán convocó al embajador de Pakistán en Kabul para protestar por los ataques paquistaníes. En un comunicado, el Ministerio indicó que proteger el territorio de Afganistán es la "responsabilidad de la sharia" del Emirato Islámico y advirtió que Pakistán será responsable de las consecuencias de tales ataques.

El domingo, aldeanos retiraron escombros en Nangarhar tras los ataques aéreos, cuando dolientes se preparaban para los funerales de los fallecidos. Habib Ullah, un anciano tribal local, dijo que los muertos en los ataques no eran milicianos.

"Eran gente pobre que sufrió mucho. Los muertos no eran ni talibanes, ni personal militar, ni miembros del antiguo gobierno. Vivían vidas sencillas de aldea", sostuvo a The Associated Press.

En declaraciones hechas antes del amanecer del domingo, el ministro paquistaní de Información, Attaullah Tarar, escribió en X de "operaciones selectivas basadas en inteligencia" contra siete campamentos pertenecientes a los talibanes paquistaníes, también conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP, y sus afiliados. Indicó que también se atacó a un afiliado del grupo Estado Islámico en la región fronteriza.

Tarar afirmó que Pakistán "siempre se ha esforzado por mantener la paz y la estabilidad en la región", pero añadió que la seguridad y la protección de los ciudadanos paquistaníes seguían siendo una prioridad máxima.

Pakistán culpa a afganos de atentados suicidas

En los últimos años, Pakistán ha registrado un aumento de la violencia de grupos armados, atribuida en gran medida al TTP y a grupos separatistas baluches proscritos. El TTP es independiente, pero está estrechamente aliado con los talibanes de Afganistán. Islamabad acusa al TTP de operar desde dentro de Afganistán, una acusación que el grupo y Kabul niegan.

Horas antes de los más recientes ataques fronterizos, otro agresor suicida atacó un convoy de seguridad en el cercano distrito de Bannu, en el noroeste, y mató a dos soldados, entre ellos un teniente coronel. Tras el hecho de violencia, el ejército paquistaní había advertido que no "ejerceremos ninguna moderación" y que las operaciones contra los responsables continuarán.

Un agresor suicida, respaldado por hombres armados, embistió con un vehículo cargado de explosivos el muro de un puesto de seguridad en el distrito de Bajaur, en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, que limita con Afganistán, matando a 11 soldados y a un niño. Las autoridades paquistaníes indicaron posteriormente que el agresor era un ciudadano afgano.

Tarar sostuvo que Pakistán tenía "pruebas concluyentes" de que los ataques recientes, incluido un atentado suicida que tuvo como objetivo una mezquita chií en Islamabad y mató a 31 fieles a principios de este mes, fueron perpetrados por milicianos que actuaban por "instrucciones de sus líderes y coordinadores radicados en Afganistán".

Afirmó que Pakistán había instado repetidamente a los gobernantes talibanes de Afganistán a tomar medidas verificables para impedir que grupos armados utilicen territorio afgano para lanzar ataques en Pakistán, pero afirmó que no se había tomado ninguna acción sustantiva. Tarar también pidió a la comunidad internacional que presione a las autoridades talibanes de Afganistán para que cumplan sus compromisos en virtud del acuerdo de Doha de no permitir que su territorio sea utilizado contra otros países.

En Islamabad, el analista de seguridad Abdullah Khan dijo que los ataques paquistaníes sugieren que las mediaciones lideradas por Qatar, Turquía e incluso Arabia Saudí no han logrado resolver las tensiones entre Pakistán y Afganistán.

"Es probable que estos ataques agraven aún más la situación", subrayó.

Las relaciones entre ambos vecinos se han mantenido tensas desde octubre, cuando decenas de soldados, civiles y presuntos combatientes murieron en letales enfrentamientos fronterizos. La violencia se produjo tras explosiones en Kabul que autoridades afganas atribuyeron a Pakistán. Islamabad, en ese momento, realizó ataques en el interior de Afganistán para atacar escondites de combatientes.

Un alto el fuego mediado por Qatar se ha mantenido en general, pero varias rondas de conversaciones en Estambul en noviembre no lograron producir un acuerdo formal, y las relaciones se mantienen tensas.