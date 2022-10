El actor Lee Ji Han fue una de las víctimas de la estampida en Seúl

A-AA+

Lee Ji Han, concursante del reality show coreano "Produce 201", fue una de las 154 víctimas que murió durante la estampida en Seúl, en el barrio de Itaewon, durante una de las celebraciones de Halloween la noche de ayer. La noticia ya fue confirmada; las personas allegadas al joven de 24 años han dedicado mensajes en memoria del actor.

La noche de ayer, como parte de las celebraciones de Halloween, se llevaba a cabo una fiesta en el barrio de Itaewon, un distrito popular debido a que los centros nocturnos más famosos de Seúl se encuentran ubicados ahí, sin embargo, el control del evento se salió de control, sin que el Departamento de Bomberos de Yongsan esclarezca todavía que desencadenó la estampida.

La tragedia tuvo lugar en las inmediaciones del Hotel Hamilton, localizado muy cerca de la estación de metro de Itaewon, cuando se acercaban las 10:30 horas de la noche, mientras se llevaba la tradicional fiesta de "Noche de brujas" que se realiza en la zona año con año.

Y aunque, hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial de las autoridades que desentrañe las causas de la tragedia, medios surcoreanos han transmitido la historia de decenas de personas que presenciaron los hechos o se encontraban cerca del lugar, a través de las que se indicó que el incidente comenzó en una esquina empinada, la que produjo la caída de varias personas simultáneamente, mismo que ha sido denominado como "desmoronamiento en cadena".

Cuando otras personas se percataron de lo que ocurría –relatan- trataron de huir del lugar, generando mayor caos y aumentando el número de personas que quedaron atrapadas en la estampida:

"Hacia las 10:00 horas de la noche estaba claro que había demasiada gente y algo ya estaba pasando en ese momento. Había decenas de miles de personas, la mayor cantidad que he visto en mi vida", dijo uno de los asistentes a "BBC".

"En ese momento pudimos escuchar muchos bomberos, ambulancias y policías tratando de atravesar la multitud. Nadie entendía realmente lo que estaba pasando, pero ya había varios agentes desesperadamente pidiendo a la gente que abandonara el área lo antes posible", detalló.

Hasta el momento, las cifras oficiales indican que las victimas oscilan entre 154 fallecimientos y 132 personas lesionadas, sin embargo, el director del Centro de Salud de Yongsan, Choi Jae-won, ha expresado que siguen recibiendo personas heridas, en un estado grave, por lo que podrían aumentar el número de muertes.

Entre las víctimas de la tragedia se ha confirmado el deceso de Lee Ji Han, un joven actor de 24 años, el cual participó en la segunda temporada de "Produce 201", un reality show en el que se evalúa el desempeño de más de un ciento de empresarios, de los que se eligen sólo 11 de ellos para trabajar en el lanzamiento de un álbum a lo largo de un año, financiado por la compañía discográfica YMC Entertainment.

Ji Han fue eliminado en la primera ronda de eliminaciones; luego de su participación en el programa, se dedicó a otros proyectos en televisión como actor, apareciendo en "Today Was Another Nam Hyun Day".

Hasta este momento, Park Hee Seok y Kim Do Hyun, dos concursantes de "Produce 201", se ha pronunciado públicamente, lamentando la partida de Lee Ji Han, quien es velado en el Salón funerario del hospital Myeongji 8, a partir de las 02:00 horas de la hora local surcoreana.