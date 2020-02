El amor y la cartera también van de la mano en el San Valentín de los perros

Galería 1 de 3

Las mascotas no solo conquistan el corazón de los humanos, también sus carteras. Unos 1.644 millones de dólares van a desembolsar los estadounidenses este Día de San Valentín para decirles a sus perros, gatos y otros animales cuanto los quieren.



La cifra constituye el 6 % del gasto de 27.400 millones de dólares que la Federación Nacional de Minoristas (NFR) prevé para la fiesta del día del amor de 2020, un 32 % más que el del 2019.



Aunque el 6 % de las mascotas todavía es poco en comparación con el 52 % que los estadounidenses van a gastar en la persona de sus amores, el porcentaje se ha duplicado en comparación con 2010 (3 %) y lo mismo ha ocurrido con el gasto en los compañeros de trabajo, que pasó del 3 al 7 % en una década.



Por el contrario, el gasto en novios, novias, esposos, esposas, amantes o enamorados ha bajado del 61 % al 52 % en ese periodo y lo mismo pasa con los familiares, cuyo gasto disminuye del 20 al 15 %.



Los obsequios a los amigos van en subida (del 5 al 7 %) en un San Valentín que está paulatinamente dejando de ser la fiesta del amor romántico para ensalzar el amor en general.



REGALOS CON CORAZONES PARA SERES DE CUATRO PATAS



La encuesta de la NFR no engaña. Basta una mirada a las grandes tiendas en línea y a los establecimientos dedicados a mascotas en centros comerciales para encontrar artículos para festejar con gatos y perros el Día de San Valentín.



En Dogtown, un lujoso centro para perros en Brickell, el distrito financiero de Miami y también de los edificios de apartamentos de alto nivel, no han preparado nada especial salvo una "bandana" con motivos de San Valentín para ponérsela en el cuello a los afortunados perros que pisan esta guardería, hotel y peluquería.



Para el 13 de febrero tienen prevista en uno de los establecimientos de la cadena Pet Smart en Miami una fiesta llamada "Puppy Love" (Amor de cachorro) con "actividades divertidas para el cuerpo y la mente" y una foto digital y un helado canino para los asistentes de cuatro patas.



"No tiene contenido lácteo", explica a Efe una empleada de la tienda, donde, además de servicios como Dogtown, se venden toda clase de productos para mascotas, incluidos ratones árticos tamaño grande, según dice un envase de la sección de comida para reptiles.



Numerosos medios y también páginas web como la de American Kennel Club, una organización relacionada con la cría de perros con 135 años de historia, publican por estos días listas de sugerencias y recomendaciones para demostrar amor a las mascotas.



Para el "perro especial de tu vida" proponen collares con estampados de corazones en colores rojo y rosa y algunos con mensajes como "Mi amor" o "Bésame".



Un poco más caro es un suéter para perros tejido en lana roja y con la figura de un corazón hecha con pompones de 18 dólares.



Una colonia canina con olor a galletas recién hechas es otra de las opciones.



Y PARA LOS QUE AMAN LOS PERROS



También hay listas para aquellos que quieran hacer un regalo de San Valentín a una persona que ame los perros, como unas medias para hombre que se personalizan con figuras de perro de la misma raza que la mascota del que recibe el regalo.



En los lugares donde se venden las famosas tarjetas de San Valentín, las dedicadas a los amantes de perros y gatos ocupan un importante espacio y más aun las que tienen motivos con esos animales, a veces juntos como símbolo de tolerancia.



Al final, en San Valentín el amor se demuestra con la cartera y esto vale para los seres de dos piernas o de cuatro patas.



EL BOYANTE MERCADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA MASCOTAS



En 2019 los estadounidenses gastaron más de 75.000 millones de dólares en sus animales hogareños, según datos aun provisionales de la American Pets Products Association (APPA).



En 2018 la cifra consolidada fue de 72.560 millones de dólares. En 1994, el primer año en el que la APPA empezó a publicar estas cuentas, el gasto en mascotas fue "solo" de 17.000 millones de dólares.



En 2019, la mayor parte del gasto fue en comida (31.680 millones), seguido de medicamentos y otros suministros (16.440 millones), en cuidados veterinarios (18.980 millones), compra de mascotas (1.970 millones) y otros servicios (6.310 millones).



Que un perro pase el día en un centro para perros como Dogtown cuesta de 27 dólares en adelante y eso incluye un paseo con cuidador por un parque cercano, además de socializar con otros canes afortunados, muchos de los cuales tienen páginas en Instagram.



"Algunos son 'celebridades' locales", dice Ania Fonte, una de las socias de Dogtown, mientras perros de distintas razas juegan igual que si no lo fueran en un espacio de recreo dentro del centro en un día lluvioso.