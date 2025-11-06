El árbol de Navidad del Centro Rockefeller es talado en el norte de NY y se dirige a Manhattan

EAST GREENBUSH, Nueva York, EE.UU. (AP) — El imponente árbol de Navidad que iluminará el Centro Rockefeller esta temporada de fin de año va en camino a la ciudad de Nueva York.

El abeto noruego de 23 metros (75 pies) de altura fue talado el jueves por la mañana en East Greenbush, un suburbio de Albany ubicado a unos 240 kilómetros (150 millas) al norte de Manhattan.

Posteriormente, el árbol de 11 toneladas fue cargado en un camión con remolque de 31 metros (100 pies) de longitud mientras decenas de personas se reunían para la ocasión. Se prevé que llegue el sábado al número 30 de Rockefeller Plaza, donde tomará su lugar frente al rascacielos Art Deco en el área central de Manhattan que da a la famosa pista de patinaje sobre hielo de la plaza.

El árbol será decorado con más de 50.000 luces LED multicolores y eficientes en el consumo de energía, y en la punta llevará una estrella de Swarovski que pesa 408 kilogramos (900 libras).

Será iluminado el 3 de diciembre durante una transmisión televisiva en vivo presentada por la estrella de la música country Reba McEntire. Estará allí hasta mediados de enero, tras lo cual se convertirá en madera para ser utilizada por la organización de vivienda asequible Habitat for Humanity, la cual opera sin fines de lucro.

El árbol fue donado por su propietaria Judy Russ y su familia. Ella comentó que fue plantado por los bisabuelos de su esposo en la década de 1920.

"Que esto ahora se convierta en el centro de la Navidad de la ciudad de Nueva York es increíble", manifestó Russ a la estación de radio 1010 WINS.

El primer árbol de Navidad del Centro Rockefeller fue colocado por trabajadores en 1931 para levantar el ánimo de la gente durante la Gran Depresión. El relativamente modesto abeto balsámico de 6 metros (20 pies) de altura fue adornado con guirnaldas hechas a mano por las familias de los trabajadores.

La tradición se mantuvo, y la primera ceremonia anual de iluminación del árbol se llevó a cabo en 1933.