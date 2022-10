El autor de la masacre de Parkland fue abusado sexualmente, según su defensa

MIAMI (EFE).- La defensa de Nikolas Cruz, el autor confeso del tiroteo que causó la muerte de 17 personas en un instituto de Parkland (Florida) en 2018, afirmó este jueves ante la justicia que el joven, que se enfrenta a cadena perpetua o a la pena de muerte, fue víctima de abuso sexual cuando era niño.



Para que sea condenado a muerte, como pide la Fiscalía, se necesita que los 12 miembros del jurado del juicio, que se celebra en Fort Lauderdale (sureste de Florida), vote unánimemente a favor de ese castigo.

Casey Secor, abogado defensor durante la fase de sentencia, señaló a los magistrados y a la Fiscalía que un vecino de Cruz en la localidad de Parkland presuntamente lo obligó a realizar "actos sexuales" para permitirle jugar con una videoconsola.

Cruz tenía entonces 9 años y ahora tiene 24.

Secor se dirigió este jueves a una psicóloga especializada en la relación entre el cerebro y la conducta, según recoge la televisión WPLG.

Según el mismo medio, la Fiscalía trata de establecer que la masacre perpetrada por Cruz no está asociada con el consumo de alcohol de su madre biológica durante el embarazo, como alegaron los expertos de la defensa ante el tribunal la semana pasada.

El pasado lunes, el psiquiatra forense Charles L. Scott expuso que los "actos de agresión premeditados" de Cruz son característicos del trastorno de personalidad antisocial y no del Reconocimiento del Trastorno del Neurodesarrollo Relacionado con el Alcohol, conocido por sus siglas en inglés ARND.

Scott, que ha testificado en el juicio como parte de la acusación, refutó la afirmación de la defensa de que el joven sufrió toda una vida de problemas de salud emocional, física y mental que provocaron un "comportamiento cruel" .

Según el especialista, Cruz no era tan impulsivo ni estaba tan fuera de control como dice la defensa.

También Robet Denney, otro psicólogo forense presentado por la Fiscalía, encontró que el acusado estaba "exagerando enormemente" una enfermedad mental grave.

"Sentí que nadie me amaba y no me gustaba el Día de San Valentín y quería arruinarlo para todos... para la escuela", le dijo Cruz a Denney sobre la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, donde perpetró la matanza el 14 de febrero de 2018.

Estas palabras de Cruz fueron presentadas hoy a través de un video, un día después de la Fiscalía afirmar que Cruz mintió durante el proceso de exámenes mentales.

Pero el video que contiene quizá las palabras más fuertes de Cruz, tomado de su teléfono celular y que se reprodujo esta semana, habla directamente de una acción premeditada.

"Hoy es el día. El día que todo comienza. El día que comience mi masacre", se escucha y se ve a Nikolas Cruz en un video grabado tres días antes de ingresar a la escuela con un rifle de asalto, con el que disparó contra 34 estudiantes y maestros, matando a la mitad.

Cruz, detenido sin derecho a fianza desde el mismo día de los hechos, se declaró culpable de la muerte a tiros con un rifle AR-15 de 14 alumnos y 3 empleados de la escuela secundaria.

El pasado 18 de julio comenzaron las declaraciones de apertura y el testimonio de los testigos para este juicio en el que la Fiscalía pide pena de muerte y que podría demorar varios meses, según recogen medios locales.