El caso Stormy Daniels, un punto de fricción entre DeSantis y Trump

Miami, 20 mar (EFE). Las diferencias entre el expresidente Donald Trump (2017-2021) y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien puede ser su rival en la nominación republicana para 2024, se evidenciaron este lunes a raíz del posible procesamiento de Trump y los supuestos pagos hechos a una actriz porno a cambio de su silencio en 2016.

DeSantis fue preguntado este lunes por los periodistas acerca de las advertencias hechas por Trump sobre su posible detención este martes por el caso y respondió que no se va a involucrar en lo que definió como "un circo fabricado", porque tiene que ocuparse de las "cosas reales", de lo que "verdaderamente importa" a los floridanos.

Esta vez fue Donald Trump Jr. quien reaccionó a las palabras del antiguo "delfín" de su padre, quien advirtió que puede ser arrestado este martes y pidió a sus seguidores que se manifiesten en las calles contra la "caza de brujas" de la que dice ser víctima.

"El abuso del sistema judicial por parte de los demócratas para convertir en blanco a los republicanos es un tema real que tiene impacto sobre todos los estadounidenses. Nuestro país no sobrevivirá si los tribunales se convierten en armas para encarcelar a los oponentes políticos", dijo el hijo de Trump en Twitter.

Donald Trump Jr. señaló que lo dicho por DeSantis muestra su "debilidad" y que está controlado por republicanos como Karl Rove y Paul Rýan y sus donantes multimillonarios.

"100 % oposición controlada", dijo para ilustrar lo que a su juicio hace DeSantis frente al Gobierno del presidente demócrata, Joe Biden.

Según el hijo de Trump, DeSantis, que aún no desveló si aspira a la nominación pero dio señales de que sí lo hará, se quedó solo dentro del Partido Republicano con su postura de no implicarse en las denuncias del expresidente sobre una supuesta "caza de brujas" en su contra.

En el caso relacionado con la actriz porno Stormy Daniels, que se lleva investigando desde hace cinco años en los tribunales de Nueva York, Trump apuntó al financiero George Soros, donante de los demócratas, como la persona que está detrás de la "caza", pero también al presidente Biden.

Este domingo Trump acusó a Biden de estar implicado en la investigación por el supuesto pago de 130.000 dólares a Daniels, presuntamente a cambio de su silencio sobre una relación sexual que pudo haber tenido con el expresidente, para no dañar su campaña de las elecciones de 2016.

"Biden quiere fingir que no tiene nada que ver con el asalto a la democracia de la Fiscalía de Manhattan cuando, de hecho, llenó la oficina del fiscal con gente del Departamento de Injusticia", dijo Trump en su red social, Truth Social, la misma desde la que anunció el sábado su eventual arresto y desde la que instó a la protesta.

Según publicó este domingo The New York Times, se espera que el gran jurado encargado de este caso vote pronto si decide o no imputar a Trump.

Antes de ello, señala el diario, puede escuchar este lunes el testimonio del abogado Robert J. Costello, que puede aparecer a petición de la defensa para tratar de socavar la credibilidad del que está llamado a ser el principal testigo de la Fiscalía, el exabogado de Trump Michael Cohen.