El hantavirus no es inicio de una pandemia: OMS

Ginebra, Suiza.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este jueves que no existen razones para que el brote de hantavirus que se ha registrado en un crucero se convierta en una gran epidemia, ni puede compararse con lo sucedido cuando emergió la covid-19.

"Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, que lleva por allí un buen tiempo, lo conocemos. Así que quiero ser clara, esto no es el inicio de una pandemia como la covid. Se trata de un brote en un barco, en un área confinada con cinco casos confirmados hasta ahora", dijo a la prensa la directora interina de Prevención y Preparación de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Agregó que el hantavirus se transmite de forma muy diferente al coronavirus causante de la pandemia hace seis años, mediante contacto estrecho e íntimo, mientras que el causante de la covid-19 se contagiaba por vía respiratoria.

El jefe del Departamento de Operaciones de Alerta y Respuesta ante Emergencias Sanitarias, Abdirahman Mohamud, recordó que la situación actual es similar a una que se produjo en Argentina en 2018-2019, y que finalizó con 34 contagios.

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"Si seguimos las medidas de salud pública y aplicamos las lecciones aprendidas en Argentina sobre rastreo de contactos y aislamiento, que se han compartido con todos los países, podemos romper la cadena de transmisión", agregó el experto.

Asimismo, la OMS aseguró que el riesgo para la población de las Islas Canarias cuando llegue a este territorio el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus "es bajo" y consideró que atender a los pasajeros que se encuentran en el crucero es "un deber moral".

El dirigente del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que un experto de la OMS subió al barco en Cabo Verde y se le han unido dos médicos de los Países Bajos y un experto del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, quienes permanecerán en el barco hasta su llegada a las Islas Canarias.

El director de la OMS recalcó que "lo más importante en este caso es la solidaridad. Creo que todo el mundo tiene el deber moral de cuidar de las personas que se encuentran a bordo del barco", agregó.