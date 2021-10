El hotel de cuatro estrellas dónde fue captado Enrique Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- Este domingo, el expresidente Enrique Peña Nieto reapareció junto a su novia Tania Ruiz, y lo hicieron en Roma, Italia, a las afueras del lujoso hotel de cuatro estrellas Hotel de la Ville, sitio donde el exmandatario de México fue increpado por una mujer que le gritó "ratero".

El también exgobernador del Estado de México, fue captado por una mexicana que lo reconoció afuera del Hotel de la Ville -considerado entre los tres mejores hoteles de Italia-, quien comenzó a insultar al priista que trataba de ocultarse tras un muro después de los primeros insultos.

Tras tomar un taxi para irse del sitio, la mujer gritó "el ratero ya se va"; así lo relató la usuaria Karen Y. Tejeda-Villalobos a través de su cuenta de Twitter.

La mexicana contó que Peña Nieto estaba "parado esperando su taxi cuando lo reconocí y ya no sabía cómo esconderse... solo asomaba la cabeza a mirarme que yo le decía a toda la gente que él era el expresidente de México y que es un ratero".

Cabe recordar que ayer la modelo y novia del mexiquense, Tania Ruiz, cumplió 34 años y en su cuenta de Instagram compartió fotografías de su celebración, pero no reveló que se encontraba con Enrique Peña Nieto en Italia.

Y como se suele decir "Todos los caminos conducen a Roma"; pero no todos en las mismas circunstancias que el priista y su novia, quienes se alojaron en Hotel de la Ville, que es considerado uno de los tres mejores de Italia por su lujo, ubicación y atención al cliente.

Y es que el Hotel de la Ville, de categoría cuatro estrellas, se encuentra dentro de un palazzo del siglo XVIII; cuenta con 68 habitaciones, centro de negocios con 77 metros cuadrados de espacio con una sala de reuniones y servicio gratuito de traslado hacía el aeropuerto.

Otra de las razones de su prestigio es que se ubica dentro la Via Tornabuoni, famosa por las boutiques italianas de alta costura que alberga como: Gucci, Ferragamo, Bulgari, Tod's y Roberto Cavalli.

Ubicado en lo alto de la Plaza de España, justo en el centro de la ciudad, el hotel está apenas a unos pasos de Casco antiguo - Centro y Via de' Tornabuoni y rodeado de sitios turísticos como sus museos de historia como: Basilica di Santa Croce, Museo Leonardo Da Vinci y Museo Galileo - Institute and Museum of the History of Science, que no se encuentran muy lejos de Hotel de la Ville.

Ofrece tres restaurantes, un spa y habitaciones elegantes de estilo siglo XVII con WiFi gratuita y suelos de madera tradicionales. La Fontana di Trevi está a 10 minutos a pie. Las habitaciones tienen vistas al patio o a la ciudad y el baño es de mármol y tiene baldosas de terracota hechas a mano.

Con base en el portal booking.com, el costo más accesible por día en una suite, en el alojamiento de cuatro estrellas, es de cinco mil 846 pesos y ofrece un dormitorio con cama doble, un sofá cama, bañera, bidet, caja fuerte, escritorio, TV, teléfono, calefacción, secador de pelo, servicio de despertador, alarma, suelo de moqueta y Armario.

Dentro del confort que ofrece a sus huéspedes destaca que las habitaciones son insonorizadas, televisor de pantalla plana, aire acondicionado; minibar y servicio gratuito de wifi.

En contra parte, el costo más alto por alojarse en una suite del Hotel de la Ville, según booking.com llega hasta los 208 mil 478 pesos, por una suite de 103 metros cuadrados con balcón, una cama doble extra grande, un sofá cama, bañera, baño privado, aire acondicionado, minibar, WiFi gratis, albornoz, caja fuerte, bidet, escritorio, zona de estar, zapatillas, teléfono, secador de pelo, entre otros beneficios.