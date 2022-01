El Instagram de Cruz será evidencia en su juicio por la matanza de Parkland

MIAMI (EFE).- Los jurados del juicio a Nikolas Cruz por la matanza perpetrada en un instituto de enseñanza media de Parkland en 2018 podrán acceder a los mensajes e imágenes que el acusado colgó en su cuenta de Instagram antes del tiroteo, según decidió la jueza del caso, Elizabeth Scherer.



Los abogados defensores de Cruz, que en 2021 se declaró culpable de la muerte de 14 alumnos y tres empleados del instituto Marjory Stoneman Douglas de Parkland, alegaron que hacer público el contenido de la cuenta de Instagram del acusado antes de la matanza era un atentado contra el derecho a la intimidad.

Por el contrario, la Fiscalía opinaba que para poder hacer su trabajo necesitaba que esos mensajes fueran públicos y formaran parte de la evidencia del juicio, que se ha ido postergando por distintos motivos, aunque sobre todo por la pandemia de la covid-19.

Si no hay más cambios, el juicio se iniciará el 21 de febrero con el proceso de selección de los doce miembros del jurado que deberán determinar si Cruz, de 23 años, es condenado a cadena perpetua o la pena capital, para lo que se requiere un veredicto unánime.

En una fotografía colgada por Cruz en Instagram antes del 14 de febrero de 2018, el día del tiroteo, se le ve empuñando un arma semiautomática y en otras se ven rifles de asalto y munición, según los documentos judiciales del caso.

El mismo día de la matanza Nikolas Cruz, que tenía entonces 19 años y había sido alumno del instituto Marjory Stoneman Douglas, fue detenido y confesó a la Policía haber sido el autor de los disparos.

El joven, que fue expulsado de ese centro por mala conducta, lleva detenido desde entonces y ha tenido problemas en la prisión, donde tuvo una pelea con un guardia.

El pasado 20 de octubre aceptó ante la jueza su culpabilidad en la masacre de 17 personas en Parkland y lamentó lo que hizo.

"Estoy haciendo esto por ustedes y no me importa si no me creen, los quiero y sé que no me creen pero tengo que vivir con esto todos los días y me trae pesadillas", dijo leyendo una declaración.

El joven, que tras la muerte de su madre adoptiva, pasó a vivir con una familia de acogida, era un amante de las armas y tenía problemas psicológicos.