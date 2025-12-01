El lento conteo tras elecciones en Honduras sitúa en cabeza a los conservadores Asfura y Nasralla

TEGUCIGALPA (AP) — Dos candidatos conservadores estaban prácticamente empatados en las elecciones presidenciales en Honduras, según los resultados preliminares y parciales del lunes con el 58% de los centros de votación contabilizados. La votación tuvo lugar el domingo, días después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, interviniera en el reñido proceso al respaldar a un candidato y anunciar que indultaría a un expresidente.

Los resultados preliminares de la apretada contienda en el país centroamericano avanzan a cuentagotas. De acuerdo con los datos más recientes del Consejo Nacional Electoral, el empresario "Tito" Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, contaba con el 39,91% de los votos escrutados, mientras que el popular expresentador de televisión Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, le seguía con el 39,89%. Rixi Moncada, del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), de izquierda, estaba en tercer lugar con el 19,16%. La diferencia entre Asfura y Nasralla era de apenas 515 votos, según los resultados parciales.

Tanto Asfura como Nasralla dijeron el domingo por la noche que aún era pronto y evitaron reclamar la victoria. Tras momentos de emoción inicial en las sedes de campaña de los dos partidos, las calles de la capital estaban en general tranquilas mientras continuaba el lento conteo.

Asfura, un empresario de la construcción y exalcalde de Tegucigalpa, de 67 años, se presentó como un político pragmático, destacando sus populares proyectos de infraestructura en la capital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Apenas unos días antes de la votación, Trump le dio su respaldo, afirmando que lucharía contra los "narcocomunistas" junto con Estados Unidos y que era el único candidato hondureño con el que su administración republicana trabajaría.

Nasralla, un comentarista deportivo de 72 años, ha hecho campaña con varios partidos a lo largo de los años e incluso se unió a la candidatura de la actual presidenta Xiomara Castro hace cuatro años. Sin embargo, continuó presentándose como un outsider y su tema central de campaña ha seguido siendo erradicar la corrupción.

Trump arremetió contra Nasralla y Moncada pocos días antes de las elecciones, advirtiendo que podrían llevar a Honduras por el mismo camino que Venezuela.

Asfura fue derrotado por Castro en su primer intento de buscar la presidencia en las elecciones de 2021. Nasralla se postulaba por cuarta vez.

El primer reporte del CNE se divulgó con un retraso de más de una hora y media y casi cinco horas después de cerradas las mesas de votación. Asfura, en declaraciones a la prensa, pidió a los miembros consejeros del organismo que salieran y cumplieran su deber de anunciar los resultados "por el bien de la democracia".

Moncada, quien había denunciado en campaña la posibilidad de un fraude al igual que Nasralla, pidió a sus seguidores en su cuenta de la red social X que se mantuvieran "en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones". Agregó que el lunes informaría su posición sobre los resultados preliminares del CNE en conferencia de prensa.

Una vez finalizada la votación, el CNE tiene un máximo de 30 días para realizar la declaratoria oficial de los comicios.

Más de seis millones de hondureños estaban habilitados para sufragar en una jornada en la que además del presidente y tres designados presidenciales o vicepresidentes, se escogieron a 128 diputados y sus respectivos suplentes y los 298 alcaldes y vicealcaldes municipales.

Un poco más de 4.000 observadores nacionales e internacionales participaban en la elección, entre ellos representantes de la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y congresistas de Estados Unidos.

La intervención de Trump

A pocos días de la votación Trump sorprendió al enviar un mensaje de respaldo a Asfura, abanderado por el partido del exmandatario Juan Orlando Hernández, extraditado y sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por tráfico de drogas y armas.

"El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura", escribió Trump el jueves. "Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los 'narcocomunistas' y llevar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras". También vinculó a Moncada con Fidel Castro y describió a Nasralla como "prácticamente comunista" y lo señaló de estar involucrado en un "intento por engañar al pueblo".

El viernes, Trump indicó en su cuenta de Truth Social que indultará a Hernández al explicar que fue "tratado de manera muy dura e injusta", y el domingo, consultado sobre el asunto por periodistas que viajaban con él en el Air Force One, argumentó que respondía a las peticiones de los hondureños que creían que el caso tenía motivaciones políticas.

"El pueblo de Honduras realmente creyó que le habían tendido una trampa, y fue algo terrible", declaró Trump.

"Básicamente dijeron que (Hernández) era un narcotraficante porque era el presidente del país. Y dijeron que fue una trampa de la administración Biden. Analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos", agregó.

Qué piensan los hondureños

Al pasar por un centro de votación en la capital Rubén Darío Molina, un guardia de seguridad de 55 años, dijo que no votaría porque tenía que trabajar. Pero tuvo palabras especiales para Trump, cuyo gobierno lo deportó de regreso a su natal Honduras hace un mes, después de 20 años viviendo en Estados Unidos.

Había trabajado como paisajista en Miami, pero un día el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvo en la calle, separándolo de su esposa e hijo, ciudadanos estadounidenses.

"No creo en los políticos", dijo. "Los políticos son basura, como lo ocupan a uno como escalera" para ascender.

Una opinión contraria tuvo Carlos Alberto Figueroa, un jubilado de 71 años que considera que el proyecto de la presidenta Castro debe continuar "para que haya desarrollo, una mejor economía y seguridad, como ha sucedido hasta ahora".