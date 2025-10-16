El misil Tomahawk: pieza clave en la estrategia militar de Estados Unidos

WASHINGTON (AP) — El misil de crucero Tomahawk ha estado en el inventario militar de Estados Unidos desde la década de 1980. Aunque es lento según los estándares de misiles, el misil de crucero vuela a unos 30 metros (100 pies) del suelo, lo que lo hace más difícil de detectar por los sistemas de defensa.

El misil también cuenta con un impresionante alcance de alrededor de 1.600 kilómetros (1.000 millas) y sistemas de guía de precisión que lo convierten en el arma preferida para atacar objetivos profundamente en el interior o en territorio hostil. El presidente Donald Trump ha insinuado que podría entregar Tomahawks a Ucrania, lo que podría marcar una diferencia clave para Kiev en su guerra con Moscú.

El año pasado, The Heritage Foundation, un grupo de expertos conservador con sede en Washington, estimó que la Marina tenía aproximadamente 4.000 misiles Tomahawk en su inventario en 2023. Sin embargo, señaló que esta estimación fue anterior a la acción militar contra los rebeldes hutíes en Yemen.

Al defenderse de los ataques hutíes y lanzar contraataques, la Marina dijo que los barcos del grupo de ataque del portaaviones Eisenhower lanzaron 135 misiles Tomahawk. Es probable que esa cifra solo haya aumentado después de que el grupo de ataque regresara a casa en el verano de 2024, ya que Trump ordenó una campaña de ataques de un mes contra el grupo en la primavera de 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras tanto, la Marina de Estados Unidos no ha estado ordenando muchos misiles Tomahawk nuevos. Los documentos presupuestarios del Pentágono muestran que en 2023 la Marina y el Cuerpo de Marines solo compraron 68 misiles nuevos. Los documentos presupuestarios más recientes muestran que la Marina no compró ningún misil nuevo en los años siguientes y el Cuerpo de Marines solo compró 22 misiles el año pasado. Ni los Marines ni la Marina solicitaron comprar nuevos misiles Tomahawk en el último presupuesto.

Aparte de las existencias menguantes, varios funcionarios de defensa que hablaron bajo condición de anonimato para discutir más abiertamente la política militar también expresaron escepticismo sobre ofrecer el misil a Ucrania debido a preguntas sobre cómo se emplearía.

Mientras que Estados Unidos lanzó misiles Tomahawk casi exclusivamente desde barcos o submarinos, Ucrania no posee una Marina con barcos capaces de transportar el misil de 6 metros (20 pies) de largo. El Ejército de Estados Unidos ha estado desarrollando una plataforma para lanzar el misil desde tierra, pero un funcionario dijo que la capacidad aún estaba lejos de estar lista, incluso para las fuerzas estadounidenses.