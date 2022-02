El papa acude como invitado a programa de entrevistas

El papa Francisco logró un nuevo hito en su papado de casi nueve años: Una participación como invitado en un programa televisivo de entrevistas.

El pontífice habló sobre sus amistades personales y de temas como la inmigración durante su entrevista con Fabio Fazio, conductor de un popular programa italiano de la cadena televisiva italiana Rai que se transmite los domingos por la noche. El estudio se encuentra en Milán; el anfitrión entrevistó vía remota a Francisco, quien permaneció en el Vaticano

El papa ha otorgado entrevistas a la prensa italiana e internacional desde que fue elegido en marzo de 2013. Pero esta es la primera vez que responde preguntas en un programa que regularmente tiene millones de televidentes.

En la entrevista, Francisco expresó nuevamente su insistencia de que los migrantes sean bienvenidos y se integren a la sociedad.

El papa también hizo mención de los conflictos frecuentes que enfrentan los barcos de ayuda humanitaria que rescatan a migrantes en el Mediterráneo de embarcaciones en mal estado y a los que se les niega el acceso a puertos durante días.

"Cada país debe decir cuántos migrantes puede recibir", dijo Francisco, exhortando a una mayor solidaridad entre las naciones para aquellos que esperan encontrar una vida mejor en Europa. "Este es un problema político interno".

Fazio mencionó las tensiones en Europa en torno a la posibilidad de que Rusia invada Ucrania. Francisco no tocó el tema directamente y sólo respondió que la "guerra siempre es destrucción".

También hubo momentos más relajados durante la entrevista de una hora en el programa Che Tempo Che Fa (¿Cómo está el clima?).

Cuestionado sobre su reciente visita a una tienda de discos en Roma, Francisco dijo que le gusta mucho la música clásica, así como el tango, al igual que a muchos de sus compatriotas argentinos. Alguien "que no baila tango no es de Buenos Aires", puntualizó.

Recordó que cuando era niño pensó en convertirse en carnicero, porque el carnicero al que su familia le compraba siempre portaba un cinturón repleto de dinero.

Cuando se le preguntó si se sentía solo o si tenía amigos, el pontífice dijo que necesita de amigos y los tiene. Aseguró que son "pocos pero auténticos".

Francisco generalmente finaliza sus declaraciones públicas diciendo "no se olviden de rezar por mí". Durante la conclusión de la entrevista, les pidió a aquellos que no rezan que "al menos me manden buenos pensamientos. Necesito de la cercanía de la gente".