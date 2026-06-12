El papa critica el drama migratorio

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Arguineguín, Esp.- El papa León XIV viajó a un otro notorio epicentro del debate europeo sobre migración el jueves, desafiando a los países a respetar los derechos de los migrantes y avergonzando a aquellos líderes, incluidos cristianos, que les dan la espalda con indiferencia.

León lanzó un llamado apasionado a reconocer la dignidad de los migrantes desde el puerto de Arguineguín, en las islas Canarias. En 2020, el puerto pasó a conocerse como el "muelle de la vergüenza" por las condiciones insalubres en que los migrantes se vieron obligados a vivir durante meses durante un repunte de arribos.

"La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera", dijo León XIV, con botes de rescate atracados detrás de él y una sencilla cruz de madera hecha con una embarcación de migrantes que naufragó cerca del lugar.

Con dos migrantes a su lado, León XIV arrojó un ramo de flores al mar. El gesto recordado que Francisco hizo en 2013, al inicio de su pontificado, cuando visitó otro foco de la migración en Lampedusa, Sicilia, y denunció la "globalización de la indiferencia" que el mundo mostraba hacia los migrantes.

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Tras su llegada, León se dirigió directamente al puerto de Arguineguín, donde en 2020 las llegadas alcanzaron tal magnitud que los migrantes se vieron obligados a dormir en el muelle en campamentos improvisados al aire libre.

En el puerto el jueves, León XIV se sentó bajo una plataforma sombreada al tiempo que un feroz sol del mediodía caía sobre los migrantes y los trabajadores humanitarios. Escuchó testimonios de rescatistas, trabajadores humanitarios y la historia personal de una víctima nigeriana de trata de personas. Cerca, una pancarta, recordando el antiguo apodo del puerto, lo rebautizó como "Muelle de la Esperanza".