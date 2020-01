El papa Francisco publica un libro para niños

Un libro del papa Francisco dirigido a los niños con frases y dibujos que les incitan a compartir, a la tolerancia y a la paz salió este viernes a la venta en Italia.



"I bambini sono speranza" (Los niños son esperanza) es el volumen firmado por el papa Francisco y en el que se dirige a los más pequeños con frases como "se feliz cuando estás con los demás" o "juega con los demás como si fuerais un equipo y busca el bien de todos".



Cada frase es la protagonista de una página y fueron recogidas por el padre Antonio Spadaro, director de la revista de la Compañía de Jesús "Civiltà Cattolica" y están acompañadas por las creaciones de la ilustradora infantil Sheree Boyd colaboradora de periódicos como el New York Times y la revista American Baby.



"Tú y yo podemos hacer de la Tierra un lugar más bello" o "el mejor modo de ganar un conflicto es no iniciarlo", son otras de las frases del pontífice argentino.



"En este libro, Francesco les habla a los niños sintonizándose con su mirada directa, de una manera simple y directa, y los invita a ser generosos, a no tener miedo de llorar, a hacer el bien en la vida, sino también a sonreír, a hacer siempre equipo, para alegrarse y dar rienda suelta a la alegría. Y, por qué no, incluso bailar", explica la editorial Salani.



La casa editorial define el volumen como "un pequeño libro especial con un mensaje universal para hacer del mundo un lugar mejor".



El libro empieza con la frase de Francisco: "Cuando veo un niño como tú, siento en el corazón tanta esperanza" y al lado una página con un espejo para que los niños puedan contemplar su rostro.



No es el primer libro que el papa dedica a los niños, ya que en el pasado se han publicado algunos volúmenes con las respuestas del pontífice a las cartas que recibe de los más pequeños.



También Benedicto XVI escribió un libro "María, la mamma di Gesu" (María, la madre de Jesús), en el que explicaba a los niños la vida de la Virgen María y las principales fiestas litúrgicas en su honor.