El presidente del Senado de Brasil condena el "autoritarismo" bolsonarista

Sao Paulo, 8 sep (EFE).- El presidente del Senado de Brasil, Rodrigo Pacheco, condenó este miércoles el "autoritarismo" y los "ímpetus antidemocráticos" del mandatario Jair Bolsonaro y sus seguidores en el embate con las instituciones democráticas.

Pacheco se manifestó un día después de las manifestaciones encabezadas por Bolsonaro este martes, cuando muchos de sus partidarios exigieron una "intervención militar" y la "disolución" del Congreso y la Corte Suprema.

Sin citar directamente al jefe de Estado, quien incluso llegó a instar a desobedecer las decisiones de algunos miembros del Supremo, Pacheco señaló que Brasil atraviesa una "crisis real", que es un "punto común" a todos los brasileños y necesita una "solución".

"Esta solución no está en el autoritarismo. No está en los ímpetus antidemocráticos, no está en cuestionar la democracia", dijo en un pronunciamiento oficial divulgado por la televisión del Senado.

Pacheco reiteró que, para solucionar los problemas que azotan al país, entre los que citó el hambre, el desempleo, la inflación y la pandemia del coronavirus, entre otros, "los poderes constituidos" de forma democrática deben "entenderse" y "buscar las convergencias para aquello que verdaderamente interesa a los brasileños".

"Repito: no es con excesos, no es con radicalismo, no es con extremismo. Es con diálogo y respeto a la Constitución que nosotros conseguiremos resolver los problemas de los brasileños", afirmó.

"Es eso que los brasileños esperan de Brasilia y de los poderes constituidos", completó.

Bolsonaro, un capitán de la Reserva del Ejército y líder de la extrema derecha brasileña, encabezó la víspera multitudinarias manifestaciones convocadas por la ultraderecha por la "libertad" con ocasión del día de la Independencia, pero en las que sobresalieron mensajes que atentan contra la democracia y sus instituciones.

Este miércoles, diversos partidos, políticos, magistrados y sectores civiles alzaron la voz a favor de la democracia y condenaron las declaraciones de Bolsonaro durante la jornada de protestas, entre ellos el presidente de la Cámara baja, Arthur Lira, y el de la Corte Suprema, Luiz Fux.