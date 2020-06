El príncipe Carlos confiesa que extraña y desea abrazar a sus nietos

El príncipe Carlos de Inglaterra venció al Covid-19 y ahora se encuentra recluido en su casa de verano en Birkhall, en Aberdeenshire, Escocia, junto con su esposa Camilla Parker, en espera de que sus días de confinamiento terminen para regresar a sus labores en Londres, pero sobre todo para ver a sus nietos y familiares.

Carlos de Inglaterra, de 71 años, sostuvo una videollamada con el programa "Sky News" durante el fragmento "After The Pandemic: Our New World" sobre las adversidades del confinamiento. El hijo de la reina Isabel confesó lo duro que es no estar cerca de sus hijos, nietos y padres.

El Príncipe, quien logró recuperarse del Covid-19, aseguró que para todos ha sido difícil mantenerse separados en estas circunstancias y confesó que imagina lo terrible que es para varias familias en Reino Unido, pues al igual que decenas de personas en el mundo, él también desea abrazar a sus cuatro nietos: George, Charlotte, Louis y Archie.

Sin embargo, con un poco de entusiasmo hizo hincapié en que las redes sociales y la tecnología han facilitado los encuentros con el resto de su familia, y aunque, no es lo mismo le permiten saber cómo se encuentran.

"Pero afortunadamente al menos puedes hablar con ellos por teléfono y ocasionalmente hacer este tipo de cosas, pero no es lo mismo, ¿verdad? Realmente quieres abrazar a la gente".

"Entiendo totalmente las frustraciones, las dificultades, el dolor y la angustia de tantas personas", dijo el Príncipe.

Del mismo modo, él señaló que anhela ver a sus padres, el duque de Edimburgo, quien pronto cumplirá 99 años, y la reina Isabel II, quienes disfrutarán un pequeño desfile en los jardines del Castillo de Windsor para conmemorar los 94 años de la soberana.

Finalmente, el príncipe de Gales abordó el tema del ´regreso verde´ después de la pandemia, tratando de generar consciencia entre los espectadores para ser más amables y respetuosos con la naturaleza ahora que se restaure la normalidad de la cotidianidad.