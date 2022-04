El racismo aflora contra los candidatos afrodescendientes a la Vicepresidencia de Colombia

BOGOTÁ, Colombia (EFE).- La carrera electoral de Colombia cuenta por primera vez con cinco candidatos a la Vicepresidencia que son afro, un hito que también sacó a flote el racismo subyacente en el país, especialmente contra Francia Márquez, compañera de fórmula del izquierdista Gustavo Petro.

Márquez, una líder social convertida en una de las figuras del escenario político, es también blanco de numerosas ofensas racistas en las redes sociales e incluso en medios de comunicación.

El ataque más visible lo recibió de la cantante Marbelle, que la llamó "King Kong" en Twitter, lo que derivó en una lluvia de mensajes (positivos y negativos), incluido uno del senador Gustavo Bolívar, compañero de la líder ambiental en la coalición Pacto Histórico, que por tratar de defenderla resultó siendo igualmente racista.

Bolívar, reelegido senador por el Pacto Histórico, publicó una imagen de la película "King Kong" en la que el gorila sostiene en la cima de un edificio a Ann Darrow con el siguiente mensaje: "Querida Marbelle, cuando yo sea vicepresidenta haré que te respeten y te den todo el amor que te ha faltado".

Márquez es la revelación de esta campaña electoral por su historia de vida y luchas, que comenzó con la oposición, junto con su comunidad, a proyectos gubernamentales que alteraban el río Ovejas, un afluente que nutre a Suárez, el municipio del departamento del Cauca donde nació.

Precisamente por eso fue reconocida en abril de 2018 con el Goldman Environmental Prize, el equivalente al Premio Nobel del Medio Ambiente, y en 2015 con el Premio Nacional de la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia.

El pasado 13 de marzo Petro sacó en la consulta interna del Pacto Histórico casi 4,5 millones de votos, en tanto que Márquez, que fue segunda, obtuvo 785.215 votos que le dieron proyección nacional y la catapultaron al puesto de candidata a la Vicepresidencia.

POSICIONES DE LOS CANDIDATOS

Los otros cuatro aspirantes afro a la vicepresidencia son Luis Gilberto Murillo, compañero de fórmula de Sergio Fajardo; Marelen Castillo, que acompaña al populista Rodolfo Hernández; Sandra de las Lajas Torres, que va con el cristiano John Milton Rodríguez, y Ceferino Mosquera, con el exgobernador de Antioquia Luis Pérez.

Los cinco candidatos a la Vicepresidencia hablaron sobre racismo la semana pasada en un debate organizado por el diario El Tiempo y la revista Semana, en el que Márquez y Murillo tuvieron una acalorada discusión con José Luis Esparza, militar retirado que es compañero de fórmula de Íngrid Betancourt.

"En mi experiencia personal, grandes amigos que compartieron conmigo la vida militar, nunca sentí esta perspectiva de racismo", aseguró.

Márquez le respondió a Esparza que "la existencia del racismo implica no reconocer que existe" y dijo que el exmilitar "como una persona que no ha sido 'racializada' no puede decir simplemente que no existe".

Murillo, por su parte, aseguró que Colombia "tiene unas regiones y poblaciones que han sido invisibles y en ese contraste estamos avanzando a construir un país más incluyente".

"A veces es comprensible, pero no es aceptable, que todavía tengamos dificultades para superar las barreras del racismo, de la discriminación racial", expresó el exministro de Ambiente.

Todo esto muestra que las cinco candidaturas han sacado a flote un tema al que nunca se le había puesto atención en las campañas presidenciales y que será clave para elegir al sucesor de Iván Duque, especialmente en el contexto de polarización que vive Colombia donde los favoritos son Petro y el derechista Federico Gutiérrez.

REFLEXIÓN DESDE LA VIVENCIA

La periodista afrocolombiana Mábel Lara, que fue candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo pero no consiguió escaño, hizo una reflexión sobre los ataques a Márquez por su color de piel, algo que considera está "revelando las conversaciones que en privado están sosteniendo algunas familias colombianas con respecto a cómo el país concibe a las mujeres negras".

"Francia Márquez ha llevado a que las personas se concentren en la preocupación que les genera que una mujer afrodescendiente, que en la vida cotidiana es considerada como de menor valor, pase al centro de la dirección de la vida nacional y lidere, si gana, el futuro del país", agregó.

Lara hizo un recuento de las condiciones en las que viven las mujeres negras en Colombia, mucho peores que las que tienen las mestizas y aseguró que la candidatura de Márquez "revela el racismo, el machismo y la aporofobia".

"Las mujeres negras enfrentamos muerte prematura, borramiento estadístico, silenciamiento en espacios de toma de decisiones, se nos presume como incompetentes aunque demostremos con creces nuestra excelencia", concluyó la periodista ante un problema gigante que la campaña sacó a flote y al que Colombia debe mirar cara a cara ante los retos del futuro.