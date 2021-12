El Talibán busca estrechar sus lazos internacionales

Kabul, Afganistán.- Los nuevos gobernantes talibanes de Afganistán están comprometidos en principio con que las mujeres y niñas accedan a educación y empleos, una gran ruptura con su periodo anterior en el poder, y piden la "misericordia y compasión" del mundo para ayudar a millones de afganos muy necesitados, según dijo el miembro destacado del gobierno talibán en una inusual entrevista.

El ministro afgano de Exteriores, Amir Khan Muttaqi, también dijo a The Associated Press que el gobierno talibán quiere mantener buenas relaciones con todos los países y no tiene problemas con Estados Unidos. Instó a Washington y otros países a liberar los hasta 10.000 millones de dólares en fondos congelados cuando el Talibán asumió el control del país el 15 de agosto, tras una rápida ofensiva militar y el repentino vuelo secreto del presidente respaldado por Estados Unidos, Ashraf Ghani.

"Las sanciones contra Afganistán (...) no tendrían ningún beneficio", dijo Muttaqi el domingo, en una entrevista en la que habló en su pastún nativo en el gran edificio de ladrillo del Ministerio de Exteriores, situado en el corazón de la capital afgana, Kabul.

"Hacer inestable a Afganistán o tener un gobierno afgano débil no va en interés de nadie", dijo.

En su primer gobierno entre 1996 y 2001, el Talibán conmocionó al mundo al vetar a mujeres y niñas de escuelas y empleos, prohibir la mayor parte del ocio y los deportes y realizar ejecuciones ocasionales ante multitudes en estadios deportivos.

Sin embargo, Muttaqi dijo que el Talibán ha cambiado desde entonces. "Hemos hecho progresos en administración y en política (...), en interacción con el país y con el mundo".