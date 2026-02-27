Jerusalén, Israel.- El primer ministro de India, Narendra Modi, se comprometió a respaldar a Israel en "oponerse al terrorismo y a sus partidarios" al concluir el jueves una visita de dos días centrada en impulsar la cooperación en asuntos de seguridad y defensa.

Los dos países también anunciaron que mantendrán conversaciones sobre un posible acuerdo de libre comercio.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó en una conferencia de prensa con Modi que "las limitaciones que nos restringían en tiempos anteriores ya no nos restringen".

Agregó: "El futuro pertenece a quienes innovan, e Israel e India están decididos a innovar".

India —una potencia nuclear y la cuarta economía más grande del mundo— se ha acercado más a Israel bajo Modi, cuyo ascenso ayudó a normalizar el nacionalismo hindú en un país donde aproximadamente el 14% de la población es musulmana.

"El terrorismo no puede aceptarse en ninguna forma ni expresión", declaró Modi. "Hemos estado hombro con hombro oponiéndonos al terrorismo y a sus partidarios y seguiremos haciéndolo".

Modi y Netanyahu, hicieron referencia al ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza, y a un ataque de abril de 2025 contra turistas y civiles en Pahalgam, Cachemira controlada por India.

También indicaron que fomentarán la colaboración en tecnologías como la inteligencia artificial y la ciberseguridad. También se anunció que 50,000 ciudadanos indios más obtendrán visas para trabajar en Israel como parte del acuerdo.