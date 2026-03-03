Elección de magistrados en Guatemala genera denuncias de Arévalo

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo dijo el martes que realiza consultas con Washington sobre información acerca de que la embajada de Estados Unidos en el país centroamericano estaría pidiendo votos a favor de candidatos a integrar la Corte de Constitucionalidad "que no son íntegros".

Se trata de los postulantes Roberto Molina Barreto, actual magistrado constitucional que ha favorecido con sus fallos, según los críticos, a narcotraficantes y pandilleros y fue candidato a vicepresidente de la hija del fallecido dictador José Efraín Ríos Montt, y la actual fiscal general Consuelo Porras, sancionada por el Departamento de Estado y la Unión Europea por socavar la democracia en el país.

"Nos hemos enterado que se está intentando aparentar que la embajada de Estados Unidos en Guatemala está pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros. Esta situación es altamente irregular y preocupante, acciones como estas pueden afectar el excelente estado de las relaciones de nuestro gobierno y el de Estados Unidos", dijo Arévalo en una declaración a la prensa en el Palacio de Justicia.

Denuncia de Bernardo Arévalo sobre presión de EE.UU.

Arévalo también hizo un llamado a la Corte Suprema y a los diputados al Congreso para que "voten de forma responsable y digna... para ponerle fin a la corrupción y al crimen organizado en el sistema de justicia".

Más tarde en un mensaje en su cuenta oficial de X, la embajada estadounidense citó al encargado de negocios John Barrett quien señala que "como ya hemos declarado, las elecciones de segundo grado son procesos guatemaltecos que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos, pero no vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado".

El Congreso tiene previsto elegir el martes a sus magistrados designados y varios diputados de derecha, que han sido sancionados por Estados Unidos por vínculos con la corrupción, han buscado y anunciado su apoyo a los candidatos denunciados por Arévalo.

Renovación judicial y sanciones internacionales

Este año se renuevan los 10 magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), el titular de la Fiscalía General, cinco jueces titulares y cinco suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el jefe de la Contraloría General de Cuentas y el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Pero los cambios que más han despertado interés y preocupación de los organismos internacionales son los que se producirán en la CC y la Fiscalía General. La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea han enviado grupos de observación y pedido transparencia en los comicios y candidatos idóneos.

La CC es el tribunal de última instancia, sus decisiones son inapelables y no tiene un mecanismo de control. Según la Constitución, los candidatos a integrar la CC deben ser representantes del presidente, de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso, de la USAC y ser electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Casi el total de los magistrados actuales aspira a reelegirse.

En tanto, la Corte Suprema de Justicia anunció en un comunicado el martes que eligió a Dina Ochoa y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez como magistradas titular y suplente, ambas ostentan esos cargos actualmente.

Ochoa se opuso a la permanencia de una comisión de la ONU en Guatemala que investigaba corrupción, también falló a favor de que un juez podía cancelar al partido que llevó a Arévalo a la presidencia, (buscando junto a la fiscalía, que el presidente, entonces electo llegar al poder), acción que una ley constitucional le da solo al Tribunal Supremo Electoral.

En el 2024, EEUU sancionó a Paniagua Pérez por haber incurrido, dijo, en "importante corrupción al aceptar sobornos a cambio de fallos favorables de la Corte Constitucional".