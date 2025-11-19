logo pulso
Embajada de EU recalca colaboración con México en tráfico de armas

La colaboración entre la Embajada de EU y México se intensifica en la lucha contra el tráfico de armas.

Por El Universal

Noviembre 19, 2025 08:36 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- La embajada de Estados Unidos en México recalcó que la administración de Donald Trump trabaja con el gobierno mexicano con el tráfico de armas y de drogas.

En un espacio de preguntas y respuestas en sus redes sociales, la embajada a cargo del embajador Ronald Johnson calmó los ánimos de usuarios de X que se expresaron con malas palabras.

"Lastima que no vea el trasiego de armas y droga en la frontera, o se hacen pendejos?", comentó un usuario de la red social.

"¡Hey! Sin malas palabras amigo. Si trabajamos en conjunto con el Gobierno de México para combatir el tráfico ilegal", contestó la representación diplomática estadounidense.

"¿Porque no detienen el tráfico de armas desde su país a MX?", le cuestionaron.

"Siempre trabajamos en conjunto con el gobierno mexicano para combatirlo", contestó.

Embajada de EU destaca regreso de "Brother Wang"

En otra publicación, destacó que el narcotraficante Zhi Dong Zhang "Brother Wang" fue regresado desde México para enfrentar cargos internacionales por narcóticos y "lavado" de dinero en Nueva York y Georgia.

Indicó que de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, "Brother Wang" está señalado de dirigir una empresa global que inundó a las comunidades estadounidenses con enormes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina, y de lavar millones en ganancias del narcotráfico.

SLP

El Universal

