Embajada de México en Perú continúa cerrada por rompimiento diplomático

Ante el cierre de la embajada de México en Perú, se establecen requisitos para viajar, incluyendo la vigencia del pasaporte y el registro de personas mexicanas en el exterior.

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 05:33 p.m.
Embajada de México en Perú continúa cerrada por rompimiento diplomático

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- En el marco del rompimiento de relaciones diplomáticas que anunció Perú con México, la embajada mexicana en ese país sigue cerrada, pero sigue atenta a cualquier situación a través de WhatsApp y correo electrónico.

La embajada señaló que no existe impedimento para realizar viajes a Perú de turismo, negocios, trabajo o académicos.

"Para ingresar al Perú, las personas nacionales de México deben presentar en el punto de entrada un pasaporte con vigencia mínima de seis meses", dijo la representación diplomática mexicana.

En caso de emergencia, se puede contactar a través del correo electrónico proteccionper@sre.gob.mx, y por la vía WhatsApp en el +51 987569 404.

Se recomienda a las personas que vayan a territorio peruano a registrarse en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior para facilitar la comunicación con el Gobierno de México.

SLP

El Universal

