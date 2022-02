Embajada de Reino Unido pide investigar asesinato de periodista

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- La embajada del Reino Unido en México lamentó el asesinato del periodista Heber López, hecho que, dijo, debe investigarse.

A través de un mensaje en Twitter, la cuenta diplomática de Reino Unido expresó sus condolencias por el asesinato del comunicador la tarde de este jueves en la Ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, y pidió que se investigue el crimen con el fin de llevar a los responsables ante la justicia.

"Lamentamos profundamente el asesinato de Heber López, periodista oaxaqueño y director del medio digital 'Noticias Web'.

"Pedimos a las autoridades dar seguimiento a las investigaciones y llevar a la justicia a las personas responsables #DefendMediaFreedom".

Heber López es el quinto comunicador ultimado en los primeros dos meses del 2022.

No habrá impunidad en asesinato de Heber López, asegura AMLO

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad en el asesinato del periodista Heber López.

El mandatario dijo en su conferencia matutina que aunque no le gusta la frase, por autoritaria, dura y facha, "pero la gente si la entiende muy bien, la frase es: 'el que la hace la paga', cero impunidad, no es lo mismo que antes".

Asimismo, detalló que el mecanismo de protección a periodistas está siendo mejorado por el subsecretario de Gobernación, quien fui instruido a recibir a la familia del comunicador.

"Es un periodista que conocemos como los periodistas de todas las regiones de los pueblos de Salina Cruz, Oaxaca, incluso sus familiares solicitaron una audiencia conmigo, ya le pedí a Alejandro Encinas que los atienda y podemos dar información de inmediato, no es lo mismo de antes, en todos los casos y es un mensaje para los que se dedican a la delincuencia, cero impunidad", señaló.