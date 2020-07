Embajador de EU en el Reino Unido es investigado por comentarios racistas y sexistas

El dueño de los Jets de Nueva York y embajador de Estados Unidos en el Reino Unido, Robert Wood Johnson, fue sometido a una investigación por el Departamento de Estado, debido a supuestos comentarios racistas y sexistas.

De acuerdo con la cadena CNN, en 2018, antes de conmemorar el mes de la historia negra, el diplomático preguntó si la audiencia sería "un montón de personas negras".

Además, cuestionó la relevancia de dicha celebración y, presuntamente, argumentó que "los papás negros no se quedan con sus familias y ese es el desafío real".

Según la cadena internacional, la Oficina del Inspector General en Gran Bretaña recibió un reporte al respecto, por lo que abrió una carpeta para indagar.

Y de lo racista fue a lo sexista. Se relata que Woody, como se le conoce, ha manifestado su preferencia por trabajar con mujeres, debido a que son "más baratas y trabajadoras" que los hombres.

Incluso, citan fuentes no reveladas, hubo un tiempo en el que, para evitar contacto con damas, el empresario realizaba juntas de trabajo en un club para caballeros llamado White's, hasta que un miembro de su equipo le recomendó parar para evitar un escándalo.

Por si fuera poco, la investigación publicada por The New York Times hace unos meses —en la que se apuntaba a Johnson por usar su influencia política para apuntalar intereses personales de Donald.

El hombre que adquirió a los Jets en el 2000 habría buscado convencer a la autoridad del deporte británico de llevar a cabo The Open, el major de golf de la isla, en el complejo Trump Turnberry, en Escocia.

Hasta ahora, eso no ha sucedido y las personas consultadas lo negaron; sin embargo, Mike Woodcock, directivo del torneo, reveló que la propiedad del presidente de EEUU es una opción para futuras ediciones.