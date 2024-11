Crisis de smog en Pakistán: medidas y consecuencias

MULTÁN, Pakistán (AP) — Las autoridades paquistaníes abrieron clínicas móviles y añadieron más camas en los hospitales para atender a los casi 70.000 pacientes que reciben a diario con enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio, mientras la peligrosa capa de smog continuaba envolviendo el este del país, informaron el miércoles funcionarios.

Punyab, la provincia más poblada de Pakistán con 127 millones de habitantes, se ha visto azotada por una ola de contaminación récord desde octubre. La agencia de la ONU para la infancia advirtió el lunes que la salud de 11 millones de niños que viven allí estaba en riesgo.

Lahore y Multan, las dos principales ciudades de la provincia afectadas por el smog, permanecieron como las dos ciudades más contaminadas del mundo el miércoles, con índices de calidad del aire de alrededor de 400, según el Departamento de Protección Ambiental. Cualquier cosa por encima de 300 se considera peligrosa para la salud.

El peligroso smog es un subproducto de la gran cantidad de vehículos, trabajos de construcción e industriales, así como la quema de cultivos al inicio de la temporada de siembra de trigo de invierno, dicen los expertos.

Mientras tanto, más de 200 clínicas a bordo de vehículos han estado recorriendo la provincia de Punyab afectada por el smog desde la semana pasada en busca de personas que no pueden pagar el tratamiento y los ancianos que no pueden llegar a los hospitales, dijo un funcionario de alto rango del Departamento de Salud, Aun Abbas.

Abbas dijo que las clínicas móviles están equipadas para manejar pruebas de laboratorio básicas y los médicos a bordo pueden recetar medicamentos según sea necesario.

Uzma Bukhari, portavoz del gobierno provincial de Punyab, dijo que más de 2,1 millones de pacientes afectados por el smog han sido tratados hasta ahora en hospitales estatales, y añadió que se espera que el número crezca.

Se han suspendido las clases en la provincia hasta el 17 de noviembre, para proteger a los niños, y todos los parques y museos estarán cerrados hasta el 18 de noviembre. Los médicos han instado a las personas a evitar viajes innecesarios y usar mascarillas.

"La mayoría de los pacientes con enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio están llegando a los hospitales porque no usaron mascarillas", dijo Azam Mushtaq, especialista médico en el Hospital Nishtar en Multan a The Associated Press.