Mundo

Emergencia por lluvias en Washington

Por AP

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
Emergencia por lluvias en Washington

Monte Vernon, Washington.- Las autoridades declararon un estado de emergencia el jueves para el estado de Washington debido a las lluvias torrenciales que han causado el desbordamiento de ríos, un avance de tierra que bloqueó una carretera y que dejaron atrapadas a personas en medio de las inundaciones. Decenas de millas de residentes estaban bajo órdenes de evacuación.

La lluvia intensa continuó en partes del estado, lo que provocó el aumento de los ríos, cierres de carreteras, rescates acuáticos y la suspensión del servicio de los trenes de Amtrak entre Seattle y Vancouver. La lluvia se intensificó en varios condados en las montañas Cascade de Washington, área donde se habían registrado hasta 15.2 centímetros de lluvia en un período de 24 horas. Una zona, Snoqualmie Pass, recibió 4.3 centímetros (1,7 pulgadas) adicionales de lluvia en seis horas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

En un valle que conduce a las estribaciones del monte Rainier al sureste de Seattle, los agentes de la policía del condado Pierce rescataron a personas en una zona de casas rodantes en Orting, lo que incluyó ayudar a un hombre con un gorro de Santa a vadear una zona con el agua hasta la cintura. Parte del poblado estaba bajo órdenes de evacuación debido a preocupaciones sobre los niveles extremadamente altos del río Puyallup y los diques río arriba.

Colombia dispuesta a acoger a Maduro como refugiado en medio de la tensión en el Caribe
SLP

AP

Gustavo Petro propone amnistía general mientras Colombia mantiene relaciones con Venezuela en medio de ataques letales en el Caribe.

Chile se prepara para segunda vuelta entre Jara y Kast
SLP

AP

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast finalizan sus campañas en Chile antes del decisivo balotaje.

Apagón masivo en Sao Paulo tras vientos devastadores
SLP

AP

Enel enfrenta desafíos para restablecer servicios eléctricos tras apagón en Sao Paulo. Residentes y autoridades preocupados por la situación.

Inundaciones Históricas en Washington: Evacuaciones Masivas en Medio de Lluvias Torrenciales
SLP

AP

Lluvias torrenciales en Washington provocan evacuaciones masivas y desbordamiento de ríos.