Emergencia por lluvias en Washington
Monte Vernon, Washington.- Las autoridades declararon un estado de emergencia el jueves para el estado de Washington debido a las lluvias torrenciales que han causado el desbordamiento de ríos, un avance de tierra que bloqueó una carretera y que dejaron atrapadas a personas en medio de las inundaciones. Decenas de millas de residentes estaban bajo órdenes de evacuación.
La lluvia intensa continuó en partes del estado, lo que provocó el aumento de los ríos, cierres de carreteras, rescates acuáticos y la suspensión del servicio de los trenes de Amtrak entre Seattle y Vancouver. La lluvia se intensificó en varios condados en las montañas Cascade de Washington, área donde se habían registrado hasta 15.2 centímetros de lluvia en un período de 24 horas. Una zona, Snoqualmie Pass, recibió 4.3 centímetros (1,7 pulgadas) adicionales de lluvia en seis horas, según el Servicio Meteorológico Nacional.
En un valle que conduce a las estribaciones del monte Rainier al sureste de Seattle, los agentes de la policía del condado Pierce rescataron a personas en una zona de casas rodantes en Orting, lo que incluyó ayudar a un hombre con un gorro de Santa a vadear una zona con el agua hasta la cintura. Parte del poblado estaba bajo órdenes de evacuación debido a preocupaciones sobre los niveles extremadamente altos del río Puyallup y los diques río arriba.
