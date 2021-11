Emma Coronel busca salir de la cárcel en menos de 10 años gracias a "táctica" legal

Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa, se acogerá a una práctica legal para intentar disminuir el tiempo que pasará en una prisión de Estados Unidos a menos de 10 años, confirmó su abogada Mariel Colón Miro.

En una entrevista con la periodista Patricia Janiot, de Univision, Colón admitió que parte de la estrategia de la defensa de la exreina de belleza es optar por la Safety Valve o "Válvula de escape", un recurso que está relacionado con los antecedentes penales de la persona a la que se acusa favoreciendo a quienes no tienen actitud delictiva previa al juicio que enfrentan y que además se hayan declarado culpables de los ilícitos por los que se les juzga en la actualidad.

A este beneficio pueden aspirar quienes enfrentan cargos relacionados con el tráfico de drogas y que, a pesar de ello, no representan un riesgo para la sociedad, requisito que, a juicio de Colón, se puede aplicar a su cliente.

"Nosotros estamos confiados en que pueda calificar para el Safety Valve y le den una condena mucho más baja de la que le hubiera tocado si se hubiera ido a juicio", afirmó la abogada y mencionó como ejemplo que otros casos que se acogieron a este recursos legal obtuvieron condenas de entre cinco y siete años.

Sin embargo, admitió que el hecho de que Emma Coronel sea esposa de "El Chapo" Guzmán puede "influir un poco", por lo que se negó a dar un pronóstico en el sentido de si la estrategia será exitosa.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA?

El pasado 10 de junio, Emma Coronel se declaró culpable de tres cargos penales federales por narcotráfico luego de que fue acusada en Estados Unidos de haber ayudado a su esposo a dirigir operaciones del Cártel de Sinaloa en EU.

Los cargos que se le imputan son los de conspiración para distribuir heroína, cocaína, mariguana y metanfetaminas para su importación a territorio estadounidense; lavado de dinero entre 2007 y 2019; además de su vinculación con transacciones y negocios con propiedades para eludir prohibiciones impuestas a "El Chapo" Guzmán.

COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO

Una de las versiones que siempre ha envuelto el caso de Emma Coronel desde que fue detenida en EU, en febrero pasado, es si su entrega fue pactada con las autoridades estadounidenses a cambio de un trato preferencial o la posibilidad de convertirse en testigo protegido.

Colón Miro fue cuestionada nuevamente sobre la posibilidad de que Coronel Aispuro hiciera un trato con las autoridades, a lo que, de manera tajante respondió "no. Yo no creo. No hay necesidad".

Como la razón principal argumento el temor de que el Cártel de Sinaloa pudiera tomar represalias en contra de la familia de la exreina de belleza, principalmente a sus gemelas, producto de su relación con el capo, que aún son menores de edad.

"Ella tiene unas niñas en México y es muy bien sabido lo que les pasa a los cooperadores, a las familias de los cooperadores. Entonces ¿por qué arriesgar la vida de sus niñas, la vida de su familia?", dijo.

Debido a sus delitos y de acuerdo con la ley estatal de Estados Unidos, la sentencia mínima a la que sería acreedora es de 10 años, con un máximo a cadena perpetua; sin embargo, desde el despacho que dirige Mariel Colón Miró hay confianza en poder reducir la pena mediante una táctica conocida en el país norteamericano.

La esposa de "El Chapo", que tiene nacionalidad estadounidense, está detenida en Washington D.C., ciudad donde también se conocerá su condena.