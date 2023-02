Empleados usan apps de citas en el Pentágono; ven riesgo de seguridad

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Empleados del Pentágono están haciendo match en aplicaciones de citas y usan otros programas en sus teléfonos de trabajo que representan "riesgos operativos y de ciberseguridad", dijo el inspector general del departamento en un informe.

Bloomberg detalló las actividades de los empleados, que iban desde citas en línea hasta juegos, revisión de criptomonedas y búsqueda de yates de lujo, según el "aviso de gestión" publicado en la semana.

Las aplicaciones no autorizadas "incluyeron edición de fotos y videos, telesalud, clima, mapas y de acondicionamiento físico", dijo el inspector general. Mencionó que algunas de las aplicaciones presentan riesgos de seguridad cibernética o tienen "contenido potencialmente inapropiado".

Los empleados están "utilizando aplicaciones móviles en violación de las políticas federales y de retención de registros y mensajes electrónicos del Departamento de Defensa", acusó el aviso de gestión del inspector general.

No se mencionó ninguna aplicación por su nombre. Pero el Pentágono y los servicios militares han expresado su preocupación por TikTok, prohibiendo la instalación de la aplicación de videos cortos de propiedad china en teléfonos inteligentes emitidos por el gobierno a fines de 2019.

Las aplicaciones comerciales aparentemente inofensivas representan una amenaza para los "sistemas de información e información del Departamento de Defensa cuando requieren permisos innecesariamente invasivos en los dispositivos móviles del Departamento de Defensa", encontró la oficina del inspector general.

Los videojuegos, las compras y las aplicaciones meteorológicas "rutinariamente requieren acceso a la lista de contactos de un dispositivo, plataformas de mensajería, datos de ubicación u otra información personal y, a menudo, carecen de suficientes estándares de seguridad o cifrado".

El informe dice que el Departamento de Defensa proporciona teléfonos móviles y servicio celular listos para usar al personal del departamento "seleccionado" para llevar a cabo asuntos oficiales, pero no dice cuántos empleados califican.

El representante Ken Calvert dijo en un comunicado que el aviso "destaca una preocupante falta de urgencia cuando se trata de la protección de información confidencial por parte del Departamento de Defensa". "Los estadounidenses preocupados por un globo espía chino también deberían estar alarmados por los crecientes peligros que representa el gobierno chino en sus teléfonos celulares", agregó.

El informe fue el resultado de una investigación que surgió de las preguntas de senador Dick Durbin el año pasado sobre los textos que pueden haber sido eliminados por los funcionarios de defensa de la administración Trump en relación con el asalto del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de EU.

Los auditores entrevistaron a funcionarios del Director de Información, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia de Sistemas de Información de Defensa y el Servicio Digital de Defensa "para comprender los procesos y procedimientos relacionados con el uso de aplicaciones móviles en todo el Departamento de Defensa", dijo el reporte.