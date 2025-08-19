En Belice, 1er. caso de barrenador en humanos

Las autoridades de Belice confirmaron este lunes el primer caso en humanos de la infección por el gusano barrenador desde 2024, una plaga que puede afectar a todo tipo de animales de sangre caliente y que si no se trata a tiempo puede causar la pérdida de la función del órgano parasitado o incluso la muerte.

“El Ministerio de Salud y Bienestar (MOHW, por sus siglas en inglés) informa al público que se ha detectado el primer caso humano confirmado de gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS) desde su reaparición en Belice en diciembre de 2024”, informó el Gobierno en un comunicado.

Conocida bajo el nombre científico de ‘Cochliomyia hominivorax’ o ‘Mosca en forma de tornillo devoradora de hombres’, este insecto busca animales de sangre caliente con heridas abiertas y allí deposita sus huevos. Luego, al eclosionar, sus larvas comienzan a alimentarse del tejido. Si no se trata puede generar graves heridas, la pérdida de la función del órgano parasitado e incluso la muerte.

Las autoridades beliceñas especificaron en el comunicado que el paciente es un joven de 21 años procedente de la localidad de Benque Viejo del Carmen, fronteriza con Guatemala, y que después de buscar atención médica el pasado 15 de agosto, se enviaron “de inmediato” muestras a la Autoridad de Sanidad Agrícola de Belice (BAHA), que “confirmaron” la infección por gusano barrenador.

