En boda, pareja cobra rebanada de pastel a invitado y se vuelve viral

Es de esperarse que, cuando se decide realizar una celebración, ya sea un bautizo, una fiesta de XV años o una boda por mencionar algunas, se deben considerar los gastos que el evento en sí implicará, ya que en ocasiones pueden representar un desembolso económico fuerte.

Debido a esto, es que causó revuelo en las redes sociales la decisión que tomó una pareja de Reino Unido en su boda, ya que les cobró a sus invitados la rebanada correspondiente de su pastel de bodas.

Un invitado a la boda no lo tomó muy en serio y en el evento decidió tomar dos rebanadas de pastel, por lo que posteriormente quedó atónito cuando la pareja le informó que debía pagar lo antes posible la segunda rebanada.

Dada la acción de los ahora esposos, el usuario de Reddit, evidenció la forma en la que la pareja le pidió el pago de la pieza de pastel.

El invitado reveló que ese día, la pareja de recién casados anunció previamente a sus invitados, que cada uno debía pagar por una rebanada del pastel de bodas 3.66 libras (alrededor de 90 pesos mexicanos).

Pasado el evento, los novios le enviaron unos mensajes de WhatsApp en el que se puede verificar que le exigen las otras 3.66 libras al invitado, pues cuando revisaron las cámaras de seguridad se percataron de que él tomó dos. Asimismo, le enviaron el fragmento del video en el que se ve que toma las dos rebanadas.

"Oye, estábamos mirando las cámaras de seguridad y vimos que tomaste dos pedazos del pastel de bodas. Avisamos de que cada invitado debía pagar por porción y nos dimos cuenta de que tú solo pagaste por una. ¿Puedes enviar las 3.66 libras lo antes posible?", se lee en el mensaje por WhatsApp.

Ante el reclamo y el poco tacto de la pareja, el hombre se molestó y decidió hacer públicos los mensajes subiendo capturas de pantalla a la red.

Los mensajes se cargaron en Reddit con la leyenda: "¡Pagué por la primera porción después de que se anunció el día en que ayudaríamos a pagar su pastel! Aparentemente no contaba para la segunda".

--Tunden a pareja en redes

Usuarios de las redes sociales lamentaron la acción de los ahora esposos, y los consideraron unos "tacaños", ya que no solo ellos invirtieron dinero para la boda, ya que los invitados también lo hicieron al llevar un regalo, gastar gasolina para transportarse y tiempo para los novios.

Un usuario de la plataforma escribió: "Si no puedes permitirte comprar un pastel para ofrecer a tus invitados, entonces no compres un pastel".

Un segundo dijo: "Me encantaría pasar mis primeros días como recién casados revisando las cámaras de seguridad para ver a cuál de mis seres queridos puedo sacarle otras 3.66 libras".

Otro más sugirió al hombre al que se le cobró la rebanada extra, que respondiera diciendo:

Pagué X por tu regalo, X por gasolina para ir y volver, X por ropa para tu boda y dejé pasar la oportunidad de trabajar un turno extra con el fin de asistir. Restando el coste del trozo de pastel, me debes XXX. Por favor remítalo inmediatamente para evitar cargos por pagos atrasados".