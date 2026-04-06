En Pascua, papa exhorta a la paz

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV celebró el domingo su primera misa de Pascua como pontífice con un llamado a deponer las armas y buscar la paz en los conflictos globales mediante el diálogo, aunque evitó la tradición de enumerar por nombre las desgracias del mundo en la bendición Urbi et Orbi desde la logia de la basílica de San Pedro.

León XIV, el primer papa nacido en Estados Unidos, enfatizó el mensaje de esperanza de la Pascua como una celebración de la resurrección de Jesús tras ser crucificado, tanto en la bendición como en su homilía.

"¡Dejemos que nuestros corazones sean transformados por su inmenso amor por nosotros! ¡Que quienes tienen armas las depongan! ¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz! ¡No una paz impuesta por la fuerza, sino mediante el diálogo! ¡No con el deseo de dominar a los demás, sino de encontrarlos!", imploró el papá.

Antes, León XIV se dirigió a unos 50.000 fieles desde un altar al aire libre en la plaza de San Pedro, rodeado de rosas blancas, y con las escaleras que descienden hacia la plaza donde se congregaron los fieles llenas de plantas perennes de primavera, en una referencia simbólica al mensaje del papa.

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Asimismo, en la iglesia de la Sagrada Familia , en Ciudad de Gaza, católicos jóvenes y mayores se reunieron para una misa tradicional de Pascua. Cantando, formaron una fila en el pasillo, esperando su turno para besar un boceto de Jesús sostenido por un miembro del clero, quien limpiaba el marco de vidrio entre turnos.

Los cristianos armenios celebran la Pascua el domingo en una iglesia de la capital de Irán, esforzándose por mantener una sensación de normalidad.