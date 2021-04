¿En qué consiste la Ley George Floyd que Biden pide aprobar?

El presidente estadounidense Joe Biden llamó este martes a aprobar la iniciativa George Floyd, presentada en junio de 2020 y que busca reformar el sistema policial estadounidense.

El proyecto recibió el aval de la Cámara de Representantes el 25 de junio del mismo año, pero se encuentra atorada en el Senado, con la oposición de los republicanos.

"No debería tomarse [casi] un año" aprobar esa reforma, criticó hoy Biden, durante su mensaje por el veredicto que declaró al exoficial Derek Chauvin culpable de dos cargos de asesinato y uno de homicidio en el caso de Floyd.

La iniciativa prohíbe recurrir a tácticas como la llave de estrangulamiento y en general aquellas que impliquen asfixiar a los detenidos, como sucedió en el caso de Floyd el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis.

También va en contra de la "inmunidad calificada" para los agentes policiales, que los protege en caso de algunas demandas por su labor.

Se prohíben, asimismo, las órdenes judiciales conocidas como "no knock" (sin tocar) en casos federales de drogas, que permiten a los efectivos irrumpir entrar en los domicilios de las personas sin una orden o aviso previo, y sin tocar a la puerta como sucedió en el caso de Breonna Taylor, la joven afroestadounidense baleada en su casa en Louisville, Kentuky, en marzo de 2020 en un operativo de la policía.

Otro elemento incluido en el proyecto es el establecimiento de una base de datos a nivel nacional donde quede registrado el historial de mala conducta y abusos de los cuerpos de seguridad, de modo que se les pueda exigir cuentas. Esta base estaría bajo control del Departamento de Justicia.

Biden insistió este martes en que el veredicto en contra del exoficial Derek Chauvin "no es suficiente" y de que es hora de poner fin al "racismo sistémico" que, dijo, "es una mancha en el alma de nuestra nación". Aprobar la reforma policial, aseguró, es la mejor manera de respetar "el legado" de Floyd.