En segunda ola del Covid, Italia supera a México en cifra de contagios

La segunda ola de la pandemia de coronavirus se extiende con fuerza en Italia, que superó ya a México en la cantidad de contagiados.

El país reporta este miércoles un millón 28 mil 424 casos y 42 mil 953 decesos; México registra, previo a la actualización de esta tarde, 978 mil 531 contagios, pero una cifra más alta de fallecidos: 95 mil 842.

Italia se ubicó el martes en el lugar número 10 en cantidad de contagios, superando a México, al reportar 995 mil 463, contra 978 mil 531 en nuestro país.

Italia supera el millón de contagios de coronavirus

Italia ha superado este miércoles el millón de casos de coronavirus desde febrero, cuando comenzó la emergencia nacional, tras sumar 32 mil 961 nuevos infectados en las últimas veinticuatro horas y comunicar 623 fallecidos, el peor dato desde el 6 de abril cuando hubo 636 defunciones, informó el Ministerio de Sanidad.

De los 32 mil 961 nuevos contagiados con Covid-19, de la que este miércoles se han realizado casi 226 mil pruebas, la peor parte es para Lombardía, epicentro de la pandemia, que ha contabilizado 8 mil 180.

Por encima de los 3 mil nuevos casos se sitúan Campania (3 mil 166) y Véneto (3 mil 82), mientras que Piamonte los roza (2 mil 953).

Según la Agencia de Servicios Regionales de Salud (Agenas), 52% de los pacientes ingresados en los hospitales de Italia son enfermos de coronavirus, por lo que se ha superado ya ampliamente el umbral "crítico" estimado del 40%.

Once regiones están por encima de este nivel, entre ellas Lombardía, pero también Campania, Piamonte o Lacio, cuya capital es Roma.

También se ha sobrepasado el límite en las unidades de cuidados intensivos, que están ocupadas por 37% de pacientes con Covid-19, siete puntos más del umbral del 30%.

Once regiones están por encima de ese porcentaje, entre ellas Campania, Lombardía, Piamonte, Liguria o Toscana.

Advierten de nuevas medidas por alza en contagios

El presidente de la Federación Nacional de Médicos de Italia, Filippo Anelli, advirtió hoy en un encuentro telemático con la prensa extranjera de Italia de que, si la curva de contagios sigue subiendo, serán necesarias nuevas medidas restrictivas por parte del gobierno, pero descartó que por el momento el país pueda ser confinado de nuevo como en primavera.

Opinó que como mucho "todas las regiones pasarán a ser zona roja", el nivel máximo de riesgo establecido por el Ejecutivo, pero en estas áreas no se han cerrado fábricas y no se han interrumpido actividades como las de las peluquerías, algo que sí ocurrió en primavera.

"A diferencia del confinamiento de primavera, creo que el Gobierno" no cerrará las fábricas y otras actividades productivas, dijo.

Indicó que en los últimos días hay entre 100 y 120 pacientes de media que ingresan cada jornada en unidades de cuidados intensivos.

A su juicio, se debería haber incrementado el número de anestesistas y otros especialistas en los hospitales para atender a los nuevos pacientes de coronavirus, algo que no ha ocurrido.

Desde este miércoles otras cinco regiones han pasado a estar en "zona naranja", con más restricciones, por sus elevados niveles de contagio: Los Abruzos, Basilicata, Liguria, Toscana y Umbría, que se unen a Apulia y Sicilia.

En la "zona naranja", los restaurantes y bares están cerrados durante todo el día, por el momento las tiendas permanecen abiertas y se permite la circulación dentro de un municipio, pero no salir de la localidad de residencia.

La provincia autónoma de Bolzano se ha convertido en "zona roja", junto con Lombardía, Piamonte, Calabria y Valle de Aosta, que ya estaban bajo esa clasificación.