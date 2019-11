Era una cuestión "del bien contra el mal", argumenta hombre que atacó el globo "bebé Trump"

TUSCALOOSA, Alabama, EE.UU. (AP) — Un hombre de Alabama acusado de vandalismo por tajar un globo gigante del "bebé Trump" defendió su acto con el argumento de que era una cuestión del bien contra el mal.



Según el sitio Al.com, Hoyt Deau Hutchinson llamó el lunes al programa de radio "Rick & Bubba Show" para explicar sus acciones. Dijo que temblaba de coraje el sábado, cuando pasó en su auto frente al globo y quienes lo sostenían. Ese día el presidente de Estados Unidos Donald Trump asistió al partido de futbol americano entre las universidades Louisiana State y Universidad de Alabama.

Dijo que le gritó a los manifestantes y que luego compró una camiseta de la universidad de Alabama para confundirse entre la multitud y acercarse al globo con la excusa de que quería tomarse una selfie. Hutchinson dijo que entonces usó un cúter para cortar la imagen caricaturizada.

La caricatura anaranjada del presidente, vestido sólo con un pañal y portando un teléfono celular, suele aparecer en los eventos de Trump a manera de protesta y burla. El globo mide seis metros de altura y Hutchinson le abrió un tajo de 2.4 metros en la espalda.

"Me enfurece que la gente no tome una postura", dijo Hutchinson. "La izquierda quiere usar la religión en tu contra para decir que no se debe hacer esto, pero te digo que el Diablo conoce la Biblia tan bien como nosotros".

Preguntado si intentaba replicar la historia bíblica de Jesús al echar a los mercaderes del templo, Hutchinson dijo que sí.

"Llega el momento en que tienes que tomar una postura. Ya no se trata de dos partidos. Se trata del bien y el mal. Cuando un partido dice que está bien matar bebés, y dicho sea de paso, es la primera vez que veo que un liberal se enoja porque tajas un bebé".

Dijo que gritó "Trump 2020" en el momento de ser arrestado. Posteriormente pagó una fianza y quedó en libertad.

Cuando se le preguntó sobre sus motivaciones, Hutchinson, de 32 años, le dijo a la estación de radio que se entera de las noticias políticas viendo Fox News o escuchando a sus dos presentadores favoritos, Tucker Carlson y Sean Hannity.

"No soy joven, pero tampoco soy viejo. Soy de mediana edad. Siento que mucha gente de mi edad no se mantiene al día con las noticias y la política de la manera que deberían", agregó.