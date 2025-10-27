Escasez de controladores de tráfico aéreo provoca interrupciones en vuelos de Estados Unidos

Una escasez de controladores de tráfico aéreo causó más interrupciones de vuelos el lunes en aeropuertos de todo Estados Unidos, mientras los controladores se preparaban para perder su primer cheque de pago completo durante el cierre del gobierno federal.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó de retrasos relacionados con el personal el lunes por la tarde, con un promedio de unos 20 minutos en el aeropuerto de Dallas y de unos 40 minutos tanto en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty como en el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom. Los retrasos en Austin siguieron a una breve pausa en los vuelos en el aeropuerto, que la FAA levantó alrededor de las 4:15 de la tarde hora local.

Más temprano el lunes, los vuelos también se retrasaron brevemente en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), uno de los más concurridos del mundo. Las interrupciones surgieron un día después de que la FAA emitió una pausa temporal en los vuelos en LAX durante unas dos horas debido a una escasez de controladores. La firma Cirium, especiualizada en análisis de aviación, indicó que aproximadamente el 72% de los vuelos programados el domingo en LAX despegaron dentro de los 15 minutos posteriores a sus horarios de salida programados.

La semana pasada, el secretario de Transporte, Sean Duffy, había pronosticado que los viajeros comenzarían a ver más vuelos retrasados y cancelados debido a que los controladores de tráfico aéreo del país estarían trabajando sin paga durante el cierre, que ya casi cumple un mes.

Durante una presentación el fin de semana en el programa de Fox News "Sunday Morning Futures", Duffy dijo que más controladores estaban reportándose enfermos a medida que las preocupaciones económicas agravan el estrés de un trabajo que ya de por sí es estresante.

"Y eso es un indicio de que los controladores están al límite", apuntó Duffy.

La mayoría de los controladores continúan trabajando horas extra obligatorias seis días a la semana durante el cierre sin paga, informó el lunes la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (NATCA, por sus siglas en inglés). Eso les deja poco tiempo para ejecutar un trabajo adicional, a menos que se reporten enfermos a la FAA.

Se tenía previsto que los miembros del sindicato se reunieran el martes en los principales aeropuertos de Estados Unidos, incluyendo la ciudad de Nueva York y Atlanta, para repartir folletos a los pasajeros que detallan cómo el cierre está afectando negativamente al sistema nacional de aviación y a los trabajadores que lo mantienen funcionando de manera segura. La acción coincide con el primer cheque de pago completo que los controladores pierden desde que comenzó el cierre.

Algunos aeropuertos de Estados Unidos han intervenido para proporcionar donaciones de alimentos y otro tipo de apoyo para los empleados federales de aviación que trabajan sin paga, incluidos los controladores y los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte.

Antes del cierre, la FAA ya estaba lidiando con una escasez de aproximadamente 3.000 controladores de tráfico aéreo.

Nick Daniels, presidente de la NATCA, ha dicho que la agencia ha alcanzado niveles de personal "críticos", advirtiendo que actualmente se tiene "el nivel más bajo de personal que hemos tenido en décadas, de sólo 10.800" .