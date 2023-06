Esposa de piloto de Titán desciende de pareja muerta en el Titanic

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- Wendy Rush, esposa del ejecutivo Stockton Rush que piloteaba el submarino Titán desaparecido en aguas del Atlántico Norte, es descendiente de dos pasajeros del Titanic que fallecieron por le trágico accidente ocurrido en 1912, según registros recuperados por el New York Times.

Se trata de la tataranieta del magnate Isidor Straus —nacido en 1845 y dueño parcial de las tiendas departamentales Macy's— y su esposa Ida, que estaban entre los tripulantes más ricos durante el primer viaje del trasatlántico, agrega el medio citado.

Wendy Rush, nacida como Wendy Hollings Weil, se casó con Stockton en 1986, de acuerdo con un anuncio de boda que en su momento publicó el Times. Además, su perfil en LinkedIn muestra que ha participado en tres expediciones de OceanGate hacia los restos del Titanic en los últimos dos años, además de fungir como directora de comunicación de la compañía.

Además, según el New York Times, la pareja Straus inspiró una toma de la célebre película de James Cameron "Titanic", estrenada en 1997. Durante unos segundos, se observa a una pareja de ancianos abrazados en cama, mientras a su alrededor suben las aguas que invaden la embarcación

Esto porque, de acuerdo con sobrevivientes, Isidor se negó a abordar un bote salvavidas cuando vio que aún había niños y mujeres esperando para ser rescatados. Luego Ida, su esposa desde hacía cuatro décadas, decidió quedarse con él.

Los restos de Isidor aparecieron en el mar dos semanas después de hundirse el Titanic, como muestran registros del New York Times, mientras que el cuerpo de ida no ha sido encontrado.