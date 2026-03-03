Estados Unidos coordina evacuación de ciudadanos varados en Oriente Medio

Frustrados y ansiosos, viajeros buscaban el martes la forma de salir de Oriente Medio y otros lugares mientras una guerra en expansión con Irán restringía los vuelos comerciales en toda la región por cuarto día consecutivo, dejando varadas a decenas de miles de personas.

El conflicto, que comenzó el sábado cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, dejó varados a pasajeros de aerolíneas en algunas de las principales ciudades de Oriente Medio, así como a quienes esperaban vuelos de conexión en países lejos de la amenaza del conflicto. Ante el cierre o las restricciones en el espacio aéreo de muchos de los países de la región, muchos de los pasajeros no estaban seguros de qué hacer e hicieron llamados a sus gobiernos en busca de información y estrategias de salida.

"Dicen ´Salgan´, pero ¿cómo esperan que salgamos cuando el espacio aéreo está cerrado?", declaró Odies Turner, un chef de 32 años originario de Dallas que estaba varado en Doha, Qatar. "Simplemente han estado cancelando todos los vuelos. Quiero irme a casa".

El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo un llamado a sus ciudadanos a abandonar de inmediato más de una docena de países de la región mediante cualquier transporte comercial disponible. Entre los países afectados se incluye Irán e Israel, así como Qatar, Bahréin, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, los territorios palestinos, Arabia Saudí, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Cierre del espacio aéreo y cancelaciones masivas

Unos 18.000 vuelos, o casi el 55% de todas las llegadas y salidas programadas en Oriente Medio, han sido cancelados desde el sábado, según la compañía de análisis de aviación Cirium. La cifra incluyó 3.800 cancelaciones el martes.

Gobiernos exploran vuelos de repatriación

El Departamento de Estado señaló el martes que estaba "asegurando activamente" aeronaves militares y chárter para sacar a los estadounidenses de la región por vía aérea. Indicó que está en contacto con casi 3.000 ciudadanos que buscan asistencia o información.

"Sabemos que vamos a poder ayudarlos", dijo el secretario de Estado Marco Rubio el martes, aunque advirtió que "va a tomar un poco de tiempo porque no controlamos los cierres del espacio aéreo".

Pidió a los estadounidenses varados que se pongan en contacto con el Departamento de Estado.

"Puede haber más personas que necesiten ayuda", destacó. "Necesitamos saber quiénes son".

Horas antes, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, escribió en redes sociales que la embajada de Estados Unidos en Jerusalén "no está en condiciones en este momento de evacuar o ayudar directamente a los estadounidenses a salir de Israel". "Como cortesía a quienes deseen salir", brindó información sobre un autobús del gobierno israelí con destino a Egipto que los estadounidenses podrían intentar abordar "mientras elaboran sus propios planes de seguridad".

Operación recuperación y vuelos en Israel

La aerolínea insignia de Israel, El Al, anunció el lanzamiento de una "operación de recuperación" a gran escala mientras el Aeropuerto Ben-Gurión se prepara para recibir gradualmente un número de vuelos las 24 horas a partir del jueves.

El espacio aéreo de Israel ha permanecido cerrado desde el sábado, aunque algunos cruces terrestres siguen abiertos. La ministra de Transporte, Miri Regev, dijo que miles de personas han regresado por esa vía.

Según el plan, se permitirá un vuelo de pasajeros por hora en las primeras 24 horas, para un total de unas 5.000 personas, y más vuelos posteriormente, dependiendo de las condiciones de seguridad. No está claro si únicamente se permitirá a israelíes a bordo de esos vuelos, y no se han aprobado salidas comerciales desde Israel.

Cierres del espacio aéreo

Viajeros en todo Oriente Medio esperaban aeropuertos y hoteles debido a los ataques aéreos. Algunos pasajeros de cruceros no pudieron desembarcar ni cambiar de ruta debido a que los barcos no podían navegar por el estrecho de Ormuz.

Matt Carwell, de 46 años, habló por teléfono el martes desde el balcón de la habitación de su hotel en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Luego se interrumpió a sí mismo a mitad de una frase.

"Wow", dijo el estadounidense, "acaba de haber un estruendo". Luego un avión de combate zurcó el cielo. Carwell, quien actualmente es voluntario en una escuela secundaria de Nueva Hampshire, tiene vuelos reservados y sólo está no sean cancelados.

"En este momento, estamos seguros y cómodos", dijo, pero no todos lo están. "Simplemente me siento mal por ellos y me siento mal por las personas que han perdido la vida o han perdido a alguien cercano".

El espacio aéreo de países que como Irán, Irak, Israel, Qatar, Bahréin, Kuwait y Siria seguía cerrado el martes, según el servicio de rastreo de vuelos Flightradar24. Arabia Saudí cerró algunas rutas cerca de su frontera con Irak y a lo largo del Golfo Pérsico. Emiratos Árabes Unidos declaró un cierre parcial de su espacio aéreo y Jordania suspendió los vuelos diarios desde media tarde hasta las 6 de la mañana. El espacio aéreo de Omán permanece abierto.

Datos de seguimiento de Flightradar24 mostraban algunos aviones que volaban ya sea hacia el sur o hacia el norte alrededor del espacio aéreo cerrado. Una de las desviaciones más transitados pasaba sobre Egipto y Arabia Saudí hacia India y Asia, mientras que otra se extendía hacia el norte a través de Afganistán y Turkmenistán hacia el espacio aéreo europeo.

La geografía de la guerra ha magnificado la interrupción del transporte aéreo. Los aeropuertos del Golfo Pérsico conectan Europa, África y Asia, y las aerolíneas canalizan rutinariamente a pasajeros de larga distancia a través de centros como Dubái y Doha.

"Efectivamente, dentro de Oriente Medio, una distancia de vuelo de ocho horas cubre a dos terceras partes de la población mundial", señaló Anita Mendiratta, consultora de aviación y turismo que estaba varada en Bangkok.

Cuando ese corredor está bloqueado, explicó, obliga a los aviones a dirigirse muy al norte o muy al sur, lo que " ejerce una enorme presión sobre las aerolíneas".

Algunos de los avisos de aviación que rigen los cierres permiten a las autoridades reabrir o restringir porciones del espacio aéreo con poca antelación, dependiendo de las condiciones de seguridad, lo que significa que los horarios de vuelo pueden cambiar rápidamente mientras el conflicto se desarrolla.

Algunos comienzan a irse

A pesar de la incertidumbre, algunos viajeros lograron tomar vuelos.

Oman Airways anunció vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Mascate para pasajeros que pudieran llegar a Omán desde Emiratos Árabes Unidos. Virgin Atlantic dijo que planeaba reiniciar algunos servicios entre el Aeropuerto de Heathrow en Londres y Dubái y Riad, Arabia Saudí.

"Llamamos a nuestros hijos a las 3 de la madrugada para pedirles perdón porque podríamos morir, y para decirles que los amamos", relató Mariana Muicaru, entre cientos de peregrinos rumanos varados que habían realizado un viaje de la iglesia a Israel. Relató como vio cohetes cruzar el cielo, antes de finalmente llegar a Bucarest el martes.

Algunos turistas británicos que estaban varados en Emiratos Árabes Unidos se sintieron aliviados de aterrizar sanos y salvos el lunes por la noche en el Aeropuerto de Heathrow. Adam Barton, quien viajaba con su familia desde Abu Dabi, dijo que recibía alertas en su teléfono sobre posibles ataques con misiles mientras estaba en el aeropuerto antes de irse.

"Recibimos una alerta en nuestro teléfono, diciendo que nos alejáramos de las ventanas por posibles ataques con misiles", relató Barton.

En tanto, algunos viajeros adinerados estaban pagando grandes sumas por vuelos de lujo a Europa vía aeropuertos que están a salvo de los ataques iraníes con drones y misiles. La demanda de vuelos chárter se ha disparado, y algunas personas pagaban hasta 200.000 euros (232.000 dólares).