Estados Unidos e Irán podrían retomar diálogo en Pakistán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El alto al fuego en la guerra con Irán pende de un hilo mientras la capital de Pakistán se prepara para posibles nuevas conversaciones entre Teherán y Washington.

El alto el fuego de dos semanas expira a las 0000 GMT del miércoles (8 de la tarde ET del martes). Ni Estados Unidos ni Irán han confirmado públicamente el calendario de nuevas conversaciones ni planes para extender la tregua, pero ya antes de rondas anteriores han ocurrido cambios repentinos.

Esto es lo que hay que saber sobre en qué punto está el alto el fuego, las posibles conversaciones en Pakistán y otros asuntos en torno a la guerra:

Conversaciones planteadas para el miércoles

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Dos funcionarios regionales dijeron a The Associated Press el martes que Estados Unidos e Irán han dado señales de que celebrarán una nueva ronda de conversaciones. Los mediadores encabezados por Pakistán recibieron confirmación de que los principales negociadores —el vicepresidente estadounidense JD Vance y el presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Qalibaf— llegarán a Islamabad a primera hora del miércoles para encabezar a sus equipos, indicaron los funcionarios a The Associated Press.

Hasta la noche del martes, el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, señaló que Irán no había confirmado formalmente que participaría en más conversaciones, y mencionó el plazo inminente.

"Una decisión iraní de asistir a las conversaciones antes que expire el cese de fuego de dos semanas es crucial", escribió Tarar en X.

La Casa Blanca indicó que Vance seguía en Washington y no dio información sobre si viajaría a Pakistán.

Cualquier conversación enfrenta desafíos serios sobre el futuro del estrecho de Ormuz, el programa nuclear de Irán y otros asuntos. Mientras tanto, Irán atacó barcos en el estrecho durante el fin de semana. Estados Unidos también atacó y abordó un buque iraní que intentó eludir el bloqueo naval estadounidense lo que indica que la situación sigue siendo volátil y que una reanudación de la guerra no está descartada.

El alto al fuego ha sido frágil

La tregua actual entre Irán, Israel y Estados Unidos comenzó el 8 de abril tras múltiples plazos fijados por el presidente estadounidense Donald Trump, quien en un momento incluso amenazó con aniquilar toda la civilización iraní.

Tras su inicio, hubo ataques iraníes contra estados árabes del Golfo Pérsico e Israel. También hubo un ataque inexplicado contra una refinería de petróleo iraní en una isla esa misma tarde. Sin embargo, el alto el fuego se ha mantenido en términos generales.

Una ronda anterior de negociaciones entre Irán y Estados Unidos se celebró en Pakistán del 11 de abril hasta la madrugada del día siguiente. Vance participó en las conversaciones de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde la Revolución Islámica de 1979, que concluyeron sin un acuerdo.

Desde este fin de semana, las autoridades en Islamabad han hecho preparativos similares a los que acompañaron las primeras conversaciones, lo que sugiere que se avecinaba otra ronda. La Casa Blanca ha dicho que Vance regresaría a Islamabad para una nueva ronda en los próximos días junto con los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner.

El estrecho de Ormuz sigue cerrado

El estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por la que pasa el 20% de todo el petróleo y gas natural, sigue en la práctica cerrado debido a los ataques iraníes en la vía marítima. Eso incluyó algunos ataques el sábado. También existe el temor de que Irán haya minado una parte del estrecho utilizada por los barcos en tiempos de paz. Desde la guerra, según informes, Irán ha estado cobrando hasta 2 millones de dólares por buque para permitirles el paso. Reabrir el estrecho sigue siendo un foco clave de las negociaciones y la mayor palanca de Teherán frente a Washington, en particular mientras países de todo el mundo han empezado a racionar energía y a advertir sobre escasez de combustible para aviones. Estados Unidos, por su parte, ha comenzado a bloquear barcos procedentes de puertos iraníes. La Marina de Estados Unidos atacó un buque portacontenedores iraní que intentó atravesar el bloqueo estadounidense este fin de semana, y marines descendieron sobre él desde helicópteros.

Las reservas nucleares de Irán siguen en el país

Todo el uranio altamente enriquecido de Irán permanece en el país, probablemente sepultado en sitios bombardeados por Estados Unidos durante una guerra de 12 días el pasado junio. Irán no ha enriquecido desde entonces, pero sostiene que tiene derecho a hacerlo con fines pacíficos y niega buscar armas nucleares. Trump, junto con Israel, ha pedido que Irán desmantele por completo su programa nuclear y renuncie a sus reservas. Irán rechazó eso en su propuesta de 10 puntos para poner fin a la guerra.