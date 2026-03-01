Estados Unidos e Israel bombardean Irán tras muerte de Jamenei

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Estados Unidos e Israel bombardearon blancos el domingo en diversas partes de Irán, lanzando bombas masivas sobre las instalaciones de misiles balísticos del país y eliminando buques de guerra como parte de una creciente campaña militar tras la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Estados Unidos e Israel lanzan bombardeos en Irán tras muerte de Jamenei

Explosiones en todo el país sacudían ventanas y generaban columnas de humo que se elevaban al cielo sobre Teherán. Más de 200 personas han fallecido desde que comenzó el bombardeo estadounidense e israelí en que murieron Jamenei y otros altos líderes, indicaron autoridades iraníes.

Irán se comprometió a vengarse, lanzando misiles contra Israel y Estados árabes del golfo Pérsico en una contraofensiva que, según las fuerzas armadas de Estados Unidos, derivó en la muerte de tres militares suyos, las primeras bajas estadounidenses conocidas del conflicto. Los servicios de rescate de Israel indicaron que los ataques impactaron varios lugares, incluyendo Jerusalén y una sinagoga en la localidad central de Beit Shemesh, donde nueve personas murieron y 28 resultaron heridas, lo que elevó el número total de muertos en el país a 11. Otras 11 personas seguían desaparecidas tras el ataque, señaló la policía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pero los ataques contra Irán no mostraban señales de ceder, al tiempo que Estados Unidos e Israel apuntaban a objetivos militares, políticos y de inteligencia cruciales, en lo que parecía ser una guerra en expansión que conlleva el potencial de un conflicto prolongado que podría envolver Oriente Medio y desestabilizarlo. Los ataques, la segunda vez en ocho meses que Washington y el gobierno israelí actúan en conjunto contra Teherán, representaron una sorprendente demostración de poderío militar por parte de un presidente estadounidense que llegó al cargo con el lema de "Estados Unidos primero" y la promesa de evitar "guerras eternas".

El mandatario estadounidense Donald Trump dijo que Washington "vengará" las muertes de los militares y que "probablemente habrá más" muertos antes que el conflicto concluya.

En un mensaje de video que publicó en redes sociales, Trump calificó a los tres militares como "verdaderos patriotas estadounidenses que han hecho el máximo sacrificio por nuestra nación, incluso mientras continuamos la misión justa por la que dieron sus vidas".

Añadió: "Lamentablemente, es probable que haya más antes de que termine. Así son las cosas. Probablemente habrá más".

Israel, que había prometido efectuar ataques "incesantes", informó que estaba incrementando su ofensiva, con 100 aviones de combate atacando simultáneamente objetivos en Teherán, dijo el general de brigada Effie Defrin a los reporteros en una sesión informativa. Los objetivos incluyeron edificios pertenecientes a la Fuerza Aérea de Irán, su mando de misiles y su fuerza de seguridad interna, que reprimió violentamente protestas antigubernamentales en enero.

Por su parte, las fuerzas armadas de Estados Unidos señalaron que bombarderos furtivos B-2 han atacado las instalaciones de misiles balísticos de Irán con bombas de unos 900 kilos (2.000 libras). Trump indicó en redes sociales que nueve buques de guerra iraníes habían sido hundidos y que el cuartel general de la Armada iraní había sido "destruido en gran medida".

Europa en su mayoría se ha mantenido al margen de la guerra y ha presionado por la diplomacia, pero en un indicio de cómo el conflicto podría involucrar a otras naciones, el Reino Unido, Francia y Alemania se dijeron el domingo listas para trabajar con Washington con el fin de ayudar a detener los ataques de Irán.

El primer ministro Keir Starmer anunció que el Reino Unido permitirá a Estados Unidos usar sus bases para atacar instalaciones de misiles iraníes. El Reino Unido mantiene bases cercanas en Chipre y las islas Chagos, un archipiélago británico en el océano Índico.

Impacto en la comunidad y liderazgo iraní tras ataques

En la guerra de 12 días del pasado junio, los ataques israelíes y estadounidenses debilitaron en gran medida las defensas aéreas de Irán, su liderazgo militar y su programa nuclear. Pero la muerte de Jamenei, que gobernó Irán durante más de tres décadas, crea un vacío de liderazgo, aumentando el riesgo de inestabilidad regional.

Trump, que un día antes había alentado a los iraníes a "tomar el control" de su gobierno, señaló el domingo que estaba abierto al diálogo con el nuevo liderazgo de Irán.

"Quieren hablar, y he aceptado hablar, así que estaré hablando con ellos", dijo a The Atlantic.

Calles de Teherán, en gran medida desiertas

En Teherán, había pocas señales de que los iraníes hubieran atendido el llamado de Trump a un levantamiento contra el gobierno.

Las calles estaban en gran medida desiertas al tiempo que la gente se refugiaba durante intensos ataques aéreos, dijeron testigos a The Associated Press, hablando de forma anónima por temor a represalias. La fuerza paramilitar Basij, que ha desempeñado un papel central en disolver protestas, instaló puestos de control en toda la ciudad, dijeron.

Dos potentes explosiones se escucharon en el barrio de Niavaran, en Teherán, a última hora del domingo.

Un testigo en la ciudad dijo a la AP que las ventanas de su apartamento se sacudieron violentamente y los residentes salieron a las calles temiendo que fuera demasiado peligroso quedarse dentro. El testigo habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. Imágenes de video desde Teherán mostraron columnas de humo cubriendo el horizonte, y la agencia oficial de noticias IRNA reportó que partes del edificio de la Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB) fueron impactadas el domingo.

En el sur de Irán, al menos 165 personas murieron el sábado cuando una escuela de niñas fue alcanzada, y decenas más resultaron heridas, publicó IRNA. El ejército israelí dijo no tener conocimiento de ataques en la zona. Las fuerzas armadas de Estados Unidos señalaron que estaban investigando los reportes.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos no proporcionaron detalles sobre los tres militares que murieron ni sobre otros cinco que resultaron gravemente heridos. Destacó que varios otros sufrieron lesiones menores y conmociones cerebrales.

Irán afirma que ya cuenta con nuevo liderazgo

Como líder supremo, Jamenei tuvo la última palabra sobre todas las políticas principales desde 1989. Dirigió el estamento clerical de Irán y la Guardia Revolucionaria, los dos principales centros de poder en la teocracia gobernante.

La CIA había estado rastreando durante meses los movimientos de altos líderes iraníes, incluido Jamenei, según una persona familiarizada con la operación que no estaba autorizada a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato. La inteligencia se compartió con funcionarios israelíes, y el momento de los ataques se ajustó en parte debido a esa información, dijo la persona.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian dijo en un mensaje pregrabado que un nuevo consejo de liderazgo había comenzado su trabajo. El ministro de Relaciones Exteriores del país, Abbas Araghchi, anunció que un nuevo líder supremo será elegido en "uno o dos días".

Un alto funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas del gobierno estadounidense, declaró que Trump finalmente estaba dispuesto a hablar, pero que la operación continuará sin cesar por ahora.

Irán promete vengar la muerte de Jamenei

A medida que se difundía la noticia de la muerte de Jamenei, algunos en Teherán podían verse vitoreando desde las azoteas, dijeron testigos. Otros lloraban cuando se izaba una bandera negra sobre el santuario del imán Reza en Mashhad.

Un profesional médico iraní en el norte de Irán dijo que él y sus colegas pasaron las primeras horas del domingo celebrando la muerte de Jamenei en interiores porque las fuerzas de seguridad armadas todavía están desplegadas fuertemente en su ciudad.

Había fuerzas deteniendo e interrogando a personas que celebraban en sus autos, pero no hubo disparos, añadió el médico, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

"Fue una de las mejores noches, si no la mejor noche de nuestras vidas", dijo el médico en un mensaje de voz desde la ciudad de Rasht. De hecho, "en realidad fue la primera vez que fumé un cigarrillo. Fue un momento muy, muy agradable. No dormimos en absoluto. Y ni siquiera nos sentimos cansados".

Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, culpó a Estados Unidos e Israel de iniciar la guerra. Dijo que había hablado con sus homólogos en los países del golfo y les instó a presionar a Estados Unidos e Israel para ponerle fin.

"Han cruzado nuestra línea roja y deben pagar el precio", aseveró el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, en un discurso televisado. "Asestaremos golpes tan devastadores que ustedes mismos se verán obligados a suplicar".

Trump advirtió contra cualquier represalia.

"MEJOR QUE NO HAGAN ESO", escribió en una publicación en redes sociales. "¡SI LO HACEN, LOS GOLPEAREMOS CON UNA FUERZA QUE NUNCA SE HA VISTO ANTES!"

Ataques fueron planeados durante meses y temidos por semanas

Las tensiones han escalado en las últimas semanas al tiempo que el gobierno de Trump acumulaba la mayor fuerza de buques de guerra y aeronaves estadounidenses en Oriente Medio en décadas. El presidente insistió en que quería un acuerdo para restringir el programa nuclear de Irán en un momento en que el país lidiaba con un creciente descontento tras protestas a nivel nacional.

Un funcionario militar israelí describió la misión del sábado como el resultado de meses de "coordinación extremadamente alta" con Estados Unidos. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir una operación encubierta, dijo que una variedad de factores creó una "oportunidad de oro" para eliminar a gran parte del liderazgo de Irán. Esos factores incluyeron semanas de entrenamiento y monitoreo de los movimientos de figuras de alto nivel, junto con "inteligencia en tiempo real" de que los objetivos estaban reunidos.

Los resultados, explicó el funcionario, fueron ataques casi simultáneos, dentro de 60 segundos unos de otros, en tres lugares a 1.600 kilómetros (1.000 millas) de Israel que mataron a Jamenei y a unas 40 figuras de alto nivel, incluido el jefe de la Guardia Revolucionaria y el ministro de Defensa del país.