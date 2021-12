Una bomba estalló el sábado en un restaurante del este del Congo, en una zona donde actúan extremistas islámicos.

No se reportaron fatalidades de inmediato a consecuencia del estallido en el restaurante Inbox de Beni, dijeron testigos a The Associated Press.

El alcalde Narcisse Muteba, quien es también coronel de policía, llamó a los presentes a irse a sus casas y quedarse allí mientras la policía investiga el hecho.