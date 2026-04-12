Estampida en fortaleza de Haití deja 25 muertos y decenas de heridos

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Una estampida en una fortaleza en la cima de una montaña en el norte de Haití que es popular entre los turistas dejó al menos 25 muertos y decenas de heridos, informaron las autoridades, actualizando una cifra anterior, más alta, de fallecidos.

¿Cómo ocurrió la estampida en la Ciudadela Laferrière?

Las autoridades municipales en la ciudad de Cap-Haïtien declararon en un comunicado que la estampida del sábado en Milot "resultó en numerosos casos de asfixia, aplastamiento y pérdida de conciencia". Las autoridades añadieron que docenas de personas que asistieron a festividades tradicionales en el sitio histórico fueron atendidas en hospitales, y muchas otras fueron reportadas como desaparecidas.

"Según información preliminar... una situación de grave hacinamiento, vinculada en particular a deficiencias en las medidas de gestión de multitudes, desencadenó una estampida", indicaron las autoridades locales en el comunicado.

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Acciones de la autoridad y seguimiento del caso

La Policía Nacional de Haití afirmó en un comunicado separado que había abierto una investigación para determinar la causa exacta del incidente. La pesquisa llevó a las autoridades a actualizar el número de muertos a 25. Ya se realizaban autopsias el domingo.

La policía añadió que 30 personas permanecen hospitalizadas y pidió a la población que siga cooperando con las autoridades y evite difundir rumores.

El gobierno de Haití ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas del incidente en la Ciudadela Laferrière.

Algunos de los cuerpos de las víctimas permanecían en el sitio el domingo.

Donaldson Jean dijo que su hermana había viajado allí después de estudiar diligentemente para obtener las calificaciones necesarias para ser parte de una excursión escolar para los mejores estudiantes. Sollozó después de cargar su cuerpo, que estaba cubierto con una lona blanca.

"De mañana y de noche, ella estaba estudiando para el programa de genios", dijo. "Venía y me pedía que la ayudara con la tarea antes de la cena. Miren cómo la perdí".