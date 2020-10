"Estas elecciones se centran en echar a Trump", asegura Ocasio-Cortez

NUEVA YORK (EFE).- La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez declaró este martes que los comicios presidenciales de EE.UU. del próximo 3 de noviembre se centran en la necesidad de que el presidente del país, Donald Trump, no resulte reelegido, más que en la elección del candidato demócrata, el exvicepresidente Joe Biden.



"Estas elecciones se centran en echar a Trump porque el Partido Democrático no ha hecho en absoluto lo suficiente o no se ha comprometido para lograr un apoyo continuado y duradero" de los votantes, aseguró en una rueda de prensa virtual la joven política, una de las voces más destacadas del ala izquierdista de su partido.

Preguntada por los jóvenes votantes demócratas que aseguran votar por Biden con el objetivo de que Trump no salga reelegido y no por sentirse atraídos por su programa, Ocasio, que no dudó en reconocer sus diferencias con Biden en temas como la fracturación hidráulica para extraer petróleo, mostró su "acuerdo total" con estos votantes y sostuvo que la llegada de Trump al poder se debió a la falta de entusiasmo generada por los líderes de su partido.

"Una de las principales razones por la que tenemos a Donald Trump en el cargo en este momento es porque el Partido Demócrata no ha hecho un trabajo lo suficientemente bueno para generar entusiasmo por un Gobierno demócrata", dijo la congresista conocida también por las siglas AOC.

"Y si desea mantener una mayoría de Gobierno demócrata en una elección de mitad de período, tenemos que hacer cosas reales como cancelar la deuda de préstamos estudiantiles y hacer que la atención médica sea realmente asequible", concretó.

Ocasio subrayó que los líderes demócratas "tienen que ser empujados y presionados y van a ser los jóvenes los que, francamente, tendrán que hacer ruido para que el Partido Demócrata haga las cosas y resuelva sus problemas", sobre todo los relacionados con el medio ambiente.

"Es importante crear espacio para el debate, incluso en nuestro partido, como por ejemplo, cómo trato de manejar las diferencias entre el exvicepresidente Biden y yo misma en la cuestión de la fracturación hidráulica. Estamos en el mismo equipo, pero vamos a discutir y esto creo que está bien y es saludable para la dinámica de Gobierno", dijo.

Por otra parte, la política criticó la confirmación este lunes de la jueza conservadora Amy Barrett como nuevo miembro del Tribunal Supremo y calificó el proceso de su elección de "ilegítimo".

"Fue un proceso completamente ilegítimo, y la ilegitimidad del proceso de Barrett fue desde la falta de escuchar más testigos hasta la ausencia de examinar seriamente su trabajo anterior de manera exhaustiva, lo que ha llevado a un proceso apresurado", comentó.

Con la elección de Barret, Trump ha conseguido consolidar una mayoría conservadora para las próximas décadas en el tribunal.

AOC también hizo referencia al paquete de incentivos económicos para aliviar los problemas económicos que se discute en el Congreso y declaró que en caso de no aprobarse antes de las elecciones y de que Trump no sea reelegido, el presidente saliente podría no querer aprobar el estímulo hasta enero.

"Estábamos muy cerca de conseguir un paquete de estímulo antes de las elecciones. Si bien eso sigue siendo posible, ciertamente pensaba que a estas alturas estaríamos mucho más cerca. Por lo tanto, estoy extraordinariamente preocupada por las implicaciones de eso, particularmente si el presidente no gana la reelección, ya que me preocupa que no quiera aprobar el estímulo hasta enero", dijo.