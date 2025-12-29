Este año se ha vuelto a triunfar: Maduro

Caracas, Ven.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este domingo que en 2025 triunfó lo que llamó "la lealtad suprema" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tras varios meses de tensiones por el despliegue militar que EU mantiene desde agosto en el Caribe y que el líder chavista denuncia como una "amenaza".

"Este año ha vuelto a triunfar y a consolidarse la lealtad suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al proyecto Bolivariano, a su comandante en jefe y al destino grandioso de la patria", declaró el mandatario durante el acto de salutación de fin de año a la FANB desde la Academia de la Armada venezolana.

"Lealtad, lealtad, lealtad", pidió el mandatario en el acto, que fue transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), y agregó: "lealtad en todo momento y a toda prueba".

Maduro afirmó que Venezuela lleva 27 semanas "amenazados por Goliat", en referencia al despliegue estadounidense, el cual consideró "un crimen".

"Pretender utilizar amenazas, como hacía Goliat, contra un pueblo noble y pacífico, pero guerrero, como el pueblo de Venezuela, es un crimen", señaló.