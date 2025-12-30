EU dará 2 mmdd en ayuda a ONU

Ginebra, Suiza.- Estados Unidos anunció el lunes un compromiso de 2,000 millones de dólares para la ayuda humanitaria de la ONU, mientras el gobierno del presidente Donald Trump continúa reduciendo la asistencia estadounidense al extranjero y advierte a las agencias de Naciones Unidas que deben "adaptarse, reducirse, o morir" en una época de nuevas realidades financieras.

Esa cantidad es una pequeña fracción de lo que Washington ha contribuido en el pasado, pero refleja lo que el gobierno considera es una cifra generosa que mantendrá el estatus de Estados Unidos como el mayor donante del mundo para fines humanitarios.

La promesa crea un fondo general desde el cual se distribuirá dinero a agencias y prioridades individuales, una parte clave de las exigencias de la Casa Blanca para que haya cambios drásticos en todo el organismo mundial, las cuales han alarmado a muchos trabajadores humanitarios y derivados en agudas reducciones en programas y servicios.

Los 2,000 millones de dólares son solamente una pequeña parte de la financiación humanitaria tradicional de Estados Unidos para programas respaldados por la ONU, que ha alcanzado hasta 17,000 millones de dólares anuales en los últimos años, según datos de Naciones Unidas.

La ONU, a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), ha pedido a sus socios globales 23,000 mdd para atender las emergencias humanitarias de 2026, una cifra considerablemente menor a la de 2025, cuando solicitó 47,000 millones de dólares pero sólo recibió aproximadamente un 30 % de esta cantidad, debido a los recortes en las contribuciones de socios como EU.