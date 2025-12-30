logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Fotogalería

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

EU dará 2 mmdd en ayuda a ONU

El gobierno de Trump sigue reduciendo la asistencia mundial

Por AP

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
EU dará 2 mmdd en ayuda a ONU

Ginebra, Suiza.- Estados Unidos anunció el lunes un compromiso de 2,000 millones de dólares para la ayuda humanitaria de la ONU, mientras el gobierno del presidente Donald Trump continúa reduciendo la asistencia estadounidense al extranjero y advierte a las agencias de Naciones Unidas que deben "adaptarse, reducirse, o morir" en una época de nuevas realidades financieras.

Esa cantidad es una pequeña fracción de lo que Washington ha contribuido en el pasado, pero refleja lo que el gobierno considera es una cifra generosa que mantendrá el estatus de Estados Unidos como el mayor donante del mundo para fines humanitarios.

La promesa crea un fondo general desde el cual se distribuirá dinero a agencias y prioridades individuales, una parte clave de las exigencias de la Casa Blanca para que haya cambios drásticos en todo el organismo mundial, las cuales han alarmado a muchos trabajadores humanitarios y derivados en agudas reducciones en programas y servicios.

Los 2,000 millones de dólares son solamente una pequeña parte de la financiación humanitaria tradicional de Estados Unidos para programas respaldados por la ONU, que ha alcanzado hasta 17,000 millones de dólares anuales en los últimos años, según datos de Naciones Unidas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La ONU, a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), ha pedido a sus socios globales 23,000 mdd para atender las emergencias humanitarias de 2026, una cifra considerablemente menor a la de 2025, cuando solicitó 47,000 millones de dólares pero sólo recibió aproximadamente un 30 % de esta cantidad, debido a los recortes en las contribuciones de socios como EU.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

E.U. lanza nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico
E.U. lanza nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico

E.U. lanza nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico

SLP

El Universal

El Comando Sur reportó dos muertos tras un ataque en aguas internacionales

Trump pide indulto para Netanyahu en medio de juicio por corrupción
Trump pide indulto para Netanyahu en medio de juicio por corrupción

Trump pide indulto para Netanyahu en medio de juicio por corrupción

SLP

AP

La situación en Gaza y el desarme de Hamás son temas clave en la reunión entre Trump y Netanyahu en Florida.

Hombre en Surinam asesina a su familia y luego se suicida en prisión
Hombre en Surinam asesina a su familia y luego se suicida en prisión

Hombre en Surinam asesina a su familia y luego se suicida en prisión

SLP

AP

La tragedia de homicidio en Surinam se agrava con el suicidio del presunto asesino, dejando a la comunidad impactada.

Trump reaviva temor a intervención de EU. en Venezuela
Trump reaviva temor a intervención de EU. en Venezuela

Trump reaviva temor a intervención de EU. en Venezuela

SLP

EFE

Un repaso histórico a las intervenciones militares de EE.UU. en la región.